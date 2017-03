Nóng chất vấn mô hình học VNEN ở Nghệ An

(PLO)- Chiều 15-12, sau khi nghe giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An trả lời chất vấn của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã đề nghị tạm dừng nhân rộng mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn Nghệ An.