Nữ sinh bị đánh, xé áo trước mặt mọi người

Qua nội dung từ đoạn clip xuất hiện trên mạng Internet cho thấy, nhóm nữ sinh rất hung hăng, vừa cười vừa túm tóc và liên tục tát vào mặt, dùng gối thúc và đánh tới tấp vào người em B. Chưa dừng lại ở đó, nhóm nữ sinh này còn xé áo em B. Điều đáng nói là có rất nhiều học sinh khác đứng bên ngoài hò reo, cổ vũ cho nhóm nữ sinh này đánh bạn.

Theo tường trình của em L. T. B, vào chiều thứ 5, ngày 8/11/2012, sau khi tan học môn tiếng Anh, B. đèo một bạn học lớp 10B ra về bằng xe đạp. Khi mới đi đến cổng trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân thì B. bị mấy học sinh khác gọi lại.

Chưa hiểu chuyện gì, B. quay xe lại. Khi vừa thấy B., nhóm nữ sinh này liền hỏi: “Học lớp mấy, người ở đâu”. B. vừa dứt lời thì bị một học sinh mặc áo phông màu trắng, cùng 2 học sinh khác xông đến tát liên tục vào mặt, giật tóc, dùng gối thúc vào bụng…

Dừng lại một lúc, nhưng khi nghe một số học sinh đứng bên ngoài hò hét, nhóm nữ sinh này liền quay lại xé áo của B., sau đó bỏ đi.

Sau khi vụ việc xảy ra, vì sợ tiếp tục bị đánh nên B. không dám đến trường. Mãi 2 ngày sau đó, B. đến trường thì nghe các bạn kể lại, mấy học sinh khóa trên đánh mình hôm đó một người tên Huệ, học trường bổ túc văn hóa nhưng đã nghỉ học, một người tên là Lê Thị Thương, học lớp 11A1, Trung tâm giáo dục thường xuyên, còn một người nữa thì B. không nhận ra.

Không chỉ đánh, nhóm nữ sinh còn xé cả áo của em B.

Theo một số người chứng sự việc kể lại, vào thời điểm trên, nghe tiếng học sinh hò hét, mọi người chạy ra xem, thấy có 3 cô gái đang tập trung đánh một em học sinh khác. Do lúc đó là giờ tan trường, có rất nhiều học sinh tập trung, nhiều người đi qua đứng lại xem làm chật kín cả một đoạn đường. Mặc dù một số người đã vào can ngăn, nhưng 3 em học sinh vẫn hung dữ lao vào đánh bạn.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Trung tâm giáo thường xuyên huyện Thọ Xuân cho biết: “Sự việc xảy ra sau giờ học nên chúng tôi cũng không biết, mãi khi có Công an đến làm việc thì chúng tôi mới biết. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết em đánh em B. là Lê Thị Thương (sinh năm 1996), học lớp 11A1, xã Xuân Thắng. Ngày lớp 10, Thương là học sinh có kết quả học lực trung bình, hạnh kiểm tốt. Lên lớp 11 bắt đầu quan hệ rộng với các đối tượng bên ngoài. Sau khi clip đánh nhau được đưa lên mạng, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc, hiện tại bây giờ hồ sơ của các em đã chuyển hết sang phía công an. Chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng đề có hướng xử lý. Hiện tại, em Thương cũng đã không đến trường học mấy hôm nay”.



Ông Đỗ Văn Thọ - hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Linh cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã họp giáo viên toàn trường quán triệt để các em không bàn tán, gây áp lực tâm lý cho em B. Nhà trường đã động viên em tiếp tục đi học bình thường. Hiện, sự việc đã được công an vào cuộc xác minh. Chúng tôi đề nghị phía công an xử lý nghiêm đối với những học sinh trên đã tham gia đánh em B. để làm gương cho những học sinh khác”.

Về phía gia đình em B., sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã làm đơn gửi lên công an huyện Thọ Xuân đề nghị xác minh, xử lý các đối tượng đã hành hung em B.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thọ Xuân tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)