Nữ sinh bỏ học: Chung một đáp số

Khó có thể tin một loạt hành vi ghê gớm như bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm trẻ em, gây rối trật tự công cộng… xuất phát từ một cô bé lẽ ra đang học lớp 9. Vậy lý do vì sao?

Theo lời khai, My “sói” lớn lên trong hoàn cảnh bất hạnh: bố mẹ bỏ nhau và chẳng được quan tâm. Chính vì thế cô bé đang tuổi lớn đã bỏ học và thường xuyên lang thang ở các quán net. Do có cá tính mạnh, cô bé đứng ra lãnh đạo một nhóm trẻ dạt nhà và… phạm tội để có tiền tiêu xài! “Bản lĩnh” của cô bé dày dạn đến mức không chỉ “lãnh đạo” đám con trai hơn tuổi mà còn dùng tới hơn 20 nick chat giả trai trên mạng để lừa các teen nữ. Hơn thế, khi đã khống chế được họ, cô còn đủ xảo quyệt để ép nạn nhân tự cởi đồ, chấp nhận giao cấu với lũ con trai để quay phim và dùng phim đó để ép người bị hại thực hiện ý đồ.

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết bằng linh cảm nghề nghiệp còn không ít những băng nhóm hành động như My “sói” và đồng bọn trong xã hội.

Đúng thế! Cách đây chưa lâu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội từng phát giác đời thật của các “diễn viên” trong các clip nữ sinh đánh nhau. “Diễn viên chính” trong clip, V., là một cô bé xinh xắn và giống My “sói” ở chỗ bố mẹ ly dị và do chẳng được quan tâm, cô… bỏ học. Tiếp theo là những cuộc gặp gỡ, trôi dạt kiểu bầy đàn và… đánh nhau.

Ngay trong vụ việc của My “sói”, việc “sa bẫy” của nạn nhân L. cũng cho thấy những lỗ hổng kinh người trong quản lý con em. Đi xuyên đêm, mang theo tài sản lớn (xe máy, điện thoại đắt tiền)… mà gia đình không có ý kiến thì quả là đáng trách!

Còn rất nhiều nữa những ví dụ tương tự để thấy sự thờ ơ của người lớn đối với con trẻ đều đưa tới những đáp số hệt nhau: Thiếu quan tâm - bỏ học - tụ tập bầy đàn - phạm tội kiếm tiền - vào tù!

Cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy đã biết trước, thế mà vẫn tác oai tác quái. Những người lớn hãy tự vấn chính mình là vì sao!

VẠN BẢO