Nữ sinh cũng “ngất ngây” với nạn lô đề

“Cho cháu ghi con này bác ơi”. Giữa một đám nam sinh đang bâu quanh bàn ghi số đề cạnh ký túc xá của một trường đại học, hình ảnh một “bóng hồng” xuất hiện ở nơi này làm cho tôi ngạc nhiên. Ban đầu, tôi tưởng cô nữ sinh kia chắc chỉ đi ghi số hộ ai đó. Hỏi lại bà chủ quán nước cạnh đó thì tôi mới biết được rằng cô ấy là khách quen của hàng ghi lô đề.



Từ căm ghét đến nghiện…



Có thể khẳng định rằng nữ sinh ham mê lô đề không nhiều và cũng không tạo nên một phong trào mạnh như của các nam sinh viên. Nhưng cũng đang có một bộ phận không nhỏ các nữ sinh tìm đến lô đề.



HT, tên cô nữ sinh mê lô đề ở trên là một ví dụ. Với bộ mặt đúng là “buồn như trượt lô”, HT trả lời câu hỏi của tôi “lại trượt rồi anh ạ, em theo con này cả tháng rồi mà vẫn chưa trúng”. Nếu chỉ nhìn bên ngoài chắc ai cũng nghĩ đây là cô sinh viên ngoan ngoãn, chăm chỉ và xinh xắn. Có mấy ai biết được HT là một người ham mê lô đề nặng.



Chuyện đến với đỏ đen của HT thật nghe như đùa, khó mà tin được. Cô bảo rằng ngày mới xuống Hà Nội học ĐH thì HT cũng chả biết lô đề là cái gì, thậm chí còn rất ghét những ai chơi bài bạc.



Nhưng số phận lại đưa T đến với một phòng trọ mà ba cô bạn còn lại rất máu mê đỏ đen. Lúc đầu được ba cô bạn rủ rê chơi bài, T cương quyết từ chối và còn mắng cho các bạn một trận về tác hại của bài bạc.



Nhưng đúng là nước chảy đá cũng phải mòn, lòng người thì càng không thể cứng rắn như đá, T cũng dần tham gia vào các trò đỏ đen cùng nhóm bạn cùng phòng. Lúc đầu chỉ là chơi cho đủ bốn chân, chơi cho vui, tiếp theo là chơi ăn tiền,…



Từ bài bạc lại sang lô đề, càng chơi càng lỗ, càng lỗ lại càng cay cú gỡ lại. Phòng trọ bốn người lúc nào cũng vui như tết, hết tá lả lại chuyển sang bàn luận lô đề. Cuối cùng HT đã lún rất sâu vào “kiếp đỏ đen” và không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi.







Bài bạc, lô đề có thể khiến bạn trẻ rơi vào những hiểm họa khác.

Bài bạc, lô đề có thể khiến bạn trẻ rơi vào những hiểm họa khác.

"Lên voi xuống chó" với lô đề

Theo Nguyễn Hoàng Long (Vietnamnet)

Không ít người vì yêu phải một anh chàng nghiện lô đề mà cũng bị nghiện theo. Như một cô bạn cùng phòng với HT, cô lúc đầu cũng chả biết lô đề là gì nhưng vì yêu phải một anh chàng đam mê đỏ đen, chỉ từ việc đi ghi số hộ người yêu rồi cũng tham gia thao luận xem đánh số này số kia mà cuối cùng cô cũng thành một tay bài bạc cừ khôi.Không biết rằng mối tình “đỏ đen” của họ rồi sẽ có kết cục ra sao nhưng chắc chắn rằng việc một cô nữ sinh trong sáng biến thành một con nghiện lô đề là một điều không hề tốt. Lúc gặp vận đỏ chắc họ cũng hạnh phúc, tình tứ như bao đôi tình nhân khác nhưng khi vào vận đen, liệu có lại đường ai nấy đi?Đấng mày râu có cách đánh lô đề riêng và nữ giới cũng có cách của riêng mình, nhưng có một điểm chung đó là sự máu me và ăn thua. Nếu xét về điều này thì chắc chắn các nữ sinh không hề thua kém các nam sinh. Nhưng có lẽ phái yếu vẫn giữ được sự nhạy cảm, kín đáo và tính toán của mình, vốn là đặc ân của tạo hóa, ở ngay trong trò chơi đỏ đen này.Các nam sinh thì thường chọn cách đánh “phổi bò” khá mạnh bạo và có phần “liều”, được ăn cả ngã về không. Các nữ sinh thì phải nói là khác rất nhiều, họ thường tính toán rất kỹ trước khi đánh một con gì, chỉ khi nào thấy tương đối chắc chắn họ mới ra tay. Và có một điều nũa mà họ hơn hẳn các đấng mày râu, đó là sự kiềm chế và tiết chế cảm xúc của mình.Họ ít khi để lộ niềm đam mê đỏ đen của mình ra cho mọi người biết, đến lớp họ vẫn có thể là những cô sinh viên gương mẫu và ngoan ngoãn, dù trúng hay trượt thì các nữ sinh cũng thường giấu không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ có những người cùng sở thích hay cực thân mới có thể biết được chân dung thật của họ.Khi có tiền do chơi lô đề, các nữ sinh thường đi mua sắm hoặc tụ tập bạn bè lại ăn chơi chứ chả mấy ai nghĩ đến chuyện khi có một món tiền sẽ giải nghệ đỏ đen cả. Kết cục là chả ai có thể thoát ra khỏi vòng xoáy của cờ bạc và phải chịu làm phận nô lệ cho chúng.Lúc “lên voi”, họ sống như những bà hoàng thứ thiệt. Nhưng vận may chẳng bao giờ ở bên họ mãi được. Lúc “xuống chó” thì đáp án chung cho cả giới đam mê đỏ đen, không phân biệt giới tính, đầu tiên vay mượn bạn bè và sau cúng là hàng cầm đồ, vay nặng lãi. HT chia sẻ rằng có lúc đen quá, cô cũng phải vay bạn bè để trang chải nhưng chưa bao giờ cô phải đi cầm đồ cả.Tệ nạn cờ bạc đang gây nên rất nhiều nhức nhối trong xã hội. Ngay cả tầng lớp sinh viên, thế hệ kế cận sẽ làm chủ đất nước trong tương lai cũng không thể miễn dịch được với tệ nạn này. Và đáng buồn hơn khi những nữ sinh cũng đang tỏ ra là họ không hề kém cạnh đấng mày râu trong khoản đỏ đen.