Nữ sinh dùng kéo rạch mặt nhau

Những ngày đầu tháng 11-2010, tại sân vận động thị trấn Đức Phổ, Trường THPT Đức Phổ 1 tổ chức thi đấu giải bóng đá cấp trường. Đông đảo học sinh trong trường Đức Phổ 1 và một số trường khác đến xem cổ vũ.



Một nhóm nữ học sinh gồm H.T.H.P. (16 tuổi) và N.T.M.D. (16 tuổi) đang học Trường THPT Đức Phổ 1 và L.T.M.T. (16 tuổi), học Trường THPT Lương Thế Vinh và T.T.C.V. (ở huyện Đức Phổ) đang xem bóng đá thì gặp L.T.M.C. (17 tuổi), là học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quang Diệu (ở huyện Mộ Đức).Vì mâu thuẫn trước đó, C. đánh một nữ sinh khác nên hai nữ sinh T. và P. lao vào túm tóc đánh C. Không chịu thua, C. ăn miếng trả miếng quyết liệt. Vì bên đối phương đông, nhanh chóng C. bị ngã xuống đất và bị P. ngồi đè trên người đánh.







Theo CAND



C. rút cái kéo nhỏ (dùng để học nghề may quần áo) quất vào mặt P. Hậu quả, P. bị kéo cắt một đường dài trên mặt, máu chảy ướt cả mặt và áo. Do can ngăn, hai bên ngừng đánh nhau, D., T., V. đưa P. xuống Bệnh viện Đặng Thùy Trâm may vết thương tám mũi trên mặt.Hậm hực không chấp nhận thua, để P. lại bệnh viện, hai nữ sinh D. và V. quay lại sân vận động trả thù cho bạn. Trên đường lên gặp C. và hai người bạn gái tên Q. và N. đi xuống. Hai nhóm nữ sinh lời qua tiếng lại, tiếp tục lao vào túm tóc, đánh túi bụi.Người lớn đi ngoài đường thấy bất bình đã vào can ngăn. Cả hai bên đành chịu thả ra và giải tán. Sau khi xảy ra đánh nhau, có hai nữ sinh Q. và N. đã bỏ vào TP HCM và ra tỉnh Quảng Nam.Trước vụ việc phức tạp, Công an huyện Đức Phổ đã vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc đánh nhau dẫn đến thương tích của các nữ sinh trên.