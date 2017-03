Nữ sinh hành hung giáo viên

Cô Tho nhận ra trong số đó có ba nữ sinh viên của trường. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một nữ sinh vọt xe lên chặn xe cô Tho lại rồi lạnh lùng túm tóc cô Tho ghìm xuống đường và lôi đi. Ngay lúc đó, ba nữ sinh trờ tới định đánh “hội đồng” nhưng không làm được vì người đi đường kịp thời can ngăn, hô hoán. Công an P.Phú Hòa nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, đưa ba đối tượng về trụ sở làm việc (hai nữ sinh còn lại nhanh chân chạy thoát).

Tại Công an P.Phú Hòa, các đối tượng khai nhận tên là Thượng Nguyên Thanh Khôi và Nguyễn Hoàng Phương Nhân, đều là học sinh lớp 12 Trường THPT Trịnh Hoài Đức (thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An); người thứ ba tên Đỗ Thị Cẩm Vân, sinh viên lớp thư ký văn phòng Trường cao đẳng dân lập kỹ thuật Bình Dương.

Theo lời khai ban đầu, hai nữ sinh của Trường cao đẳng dân lập Kỹ thuật Bình Dương đi học trễ bị cô Tho ghi tên nên đã lôi kéo thêm Khôi, Nhân, Vân hành hung cô Tho. Theo Công an P.Phú Hòa, Nhân đã thừa nhận túm tóc cô Tho để hành hung, đồng thời khai ra tên hai người đã bỏ trốn là H. và T. (công an đang truy xét). Do tính chất vụ việc tương đối nghiêm trọng nên Công an P.Phú Hòa đã làm đề xuất chuyển hồ sơ lên Công an thị xã Thủ Dầu Một thụ lý.