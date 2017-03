Nữ sinh lớp 8 lan tin đồn “11 học sinh bị bắt cóc”

Nguồn tin khiến người dân hoang mang lo sợ, nhiều gia đình không dám cho con em ra khỏi nhà để sinh hoạt, học tập. Chúng tôi đến thôn Tân Xuân, xã Cam Thủy để tìm hiểu sự việc.

Tiếp chúng tôi, ông Đào Xuân Duy, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy chưa hết vẻ mệt mỏi: “Mấy ngày nay chúng tôi mất ăn mất ngủ và không thể tập trung công việc được vì điện thoại của các nơi gọi đến liên tục để xác minh thông tin về việc 11 học sinh trên địa bàn xã bị kẻ xấu bắt cóc. Có nhiều bà con ở các địa phương lân cận cũng đến tận nơi để tìm hiểu. Thông tin xuất phát từ hai học sinh lớp 8 là em L. và H. Trường THCS Lê Lợi, xã Cam Thủy.

Chiều 28/6, tại vùng rừng giáp ranh giữa 2 thôn Thiện Chánh và Tân Xuân, xã Cam Thủy về phía Đông- Bắc, cháu L. trú tại thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thuỷ đang hái quả muồng thì gặp cháu H. thôn Tân Xuân đang lang thang giữa đám cây sắn rậm rạp.

Khi hỏi sự thể H. đưa 2 cổ tay của mình đang có những vết lằn đỏ cho L. xem và kể rằng H. cùng nhiều học sinh khác bị một số người xấu đi xe ô tô con màu trắng bắt cóc, trói hai tay và nhốt vào thùng xe. Lúc xe đi ngang qua vùng rừng cây trên thì dừng lại, nhân cơ hội này, H. và một số bạn khác đã thoát thân được.

Thông tin trên đã nhanh chóng lan ra khắp tỉnh, “tam sao thất bản”, mỗi người nghe lại thêm thắt, thêu dệt, đồn thổi thành câu chuyện ly kỳ gây ảnh hưởng đến tâm lý của các bậc phụ huynh”.

Ông Nguyễn Hữu Kính, Trưởng Công an xã Cam Thủy, cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Cam Thủy đã xác minh chi tiết sự việc và khẳng định đó chỉ là tin đồn nhảm. Cháu H. là con của vợ chồng anh, chị N.V.M và Đ.T.V ở thôn Tân Xuân. Trước đó cháu nhiều lần bỏ nhà ra đi. Có lần đi bộ từ nhà đến thành phố Đông Hà vào lang thang ở Công viên Lê Duẩn. Rất may có cô Lý là giáo viên của trường nơi cháu học tình cờ thấy và tìm cách giữ cháu lại, đồng thời gọi điện báo nhà trường biết, kịp thời báo cáo sự việc với Công an xã Cam Thủy và ba mẹ cháu để đưa cháu về nhà”.

Ngày 4/7, chúng tôi đến thôn Tân Xuân để tìm gặp H. và gia đình. Người dân ở đây bật cười khi chúng tôi đề cập đến vụ bắt cóc học sinh vì họ chẳng lạ gì với kiểu bỏ nhà ra đi của em H. Họ đều cho rằng lý do H. bỏ nhà đi do gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm với bạn trai. Bố H. nóng tính nên thường đánh đập con gái. Do thế H. mới bịa ra một lý do bị bắt cóc để tránh đòn.

Nhà của em H. đơn sơ, mẹ của H. còn khá trẻ. Bà con lối xóm cho biết mấy ngày nay hai vợ chồng phải thay nhau ở nhà giữ H. kẻo sợ tái diễn sự việc.

Hỏi chuyện em bị bắt cóc, H. cúi đầu tránh cái nhìn của mọi người nhưng lại kể khá liền mạch: “Cháu đang đi chăn bò thì có một người phụ nữ và 3 người đàn ông bịt kín mặt trói tay đưa lên xe ô tô màu trắng. Trên xe còn có 7 bạn khác cũng bị trói như cháu. Xe chạy một lúc thì tự nhiên dừng lại và cửa bật ra. Cháu và các bạn khác nhảy xuống xe và chạy thục mạng. Mấy người trên xe la hét và đuổi theo nhưng không kịp...”.

Mẹ H. buồn bã cho biết: “Thực ra H. không phải vì chuyện yêu đương nam nữ như lời hàng xóm và bạn bè của cháu thông tin, mà từ 3 năm nay cháu có biểu hiện sức khỏe không bình thường, hay đi lang thang không có phương hướng và mục đích. Trưa 28/6, chúng tôi đang làm mướn cho các chủ rừng ở thôn thì bà nội của cháu báo cháu đã bỏ nhà đi. Chúng tôi liền đi tìm cháu khắp nơi, đến chiều tối mới tìm được cháu ở vùng rừng trên. Bố cháu nóng tính lắm, con sai một tý là đánh nên cháu rất sợ nên thường bỏ nhà ra đi. Nghe cháu kể chuyện bị bắt cóc, chúng tôi cũng không tin lắm”.

Thôn Tân Xuân cách trung tâm xã Cam Thủy chừng 5 km về phía tây nam. Để khẳng định thêm vụ việc, chúng tôi lần theo con đường mà H. kể chiếc xe màu trắng chở người bị bắt cóc. Khi đi chừng 2km thì gặp một hồ nước sâu nằm chắn ngang đường nên không thể đi tiếp được.

Thế là đã rõ, nguồn thông tin 11 học sinh bị bắt cóc gây chấn động dư luận đều xuất phát từ cô bé học sinh lớp 8 thường bỏ nhà ra đi này. Một thông tin không đúng sự thật đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cộng đồng. Tuy nhiên đằng sau câu chuyện này, có lẽ các bậc phụ huynh cũng nên lưu tâm đến phương pháp giáo dục con trẻ, đặc biệt trẻ em đang độ tuổi hình thành tâm sinh lý.

