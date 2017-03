Nữ sinh “mất tích” kể về “cuộc phiêu lưu” của mình

Tiếp xúc chúng tôi tại tiệm may của chị gái Hương trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TPHCM), Hương tỏ ra bình thường, hồn nhiên và cách nói chuyện không kém phần dí dỏm.

Bỏ thi vì áp lực tâm lý

Không còn vẻ mệt mỏi và im lặng như lúc mới trở về, Hương rất vui vẻ và còn pha trò nhí nhảnh khi kể về những ngày còn học dưới mái trường phổ thông và 9 ngày “đi bụi” tại Hà Nội đáng nhớ của mình.

Hương cho biết, em chẳng bị mất tích, cũng chẳng bị ai bắt cóc, mà là tự ý bỏ thi. Nguyên nhân là do áp lực tâm lý quá nặng. Hương là một lớp phó học tập, luôn nằm trong tốp đầu về điểm số. Trước khi đi thi đại học, gia đình, thầy cô và bạn bè đã rất hy vọng rằng Hương sẽ đỗ vào trường Đại học Kinh tế TPHCM trong khi bản thân Hương lại không mấy tin vào khả năng đỗ của mình và em cảm thấy áp lực quá nặng nề.

Chị Trần Thị Tuyết Sương (chị gái Hương) cho biết thêm: “Hương thích trường Sân khấu điện ảnh. Tuy nhiên, em có khuyên Hương là thời buổi này nên thi vào trường Đại học Kinh tế thì tốt hơn, vì thế vô tình đã tạo áp lực cho Hương”.

Lúc 15 giờ 30 ngày 30/6, sau khi từ biệt cậu em trai, Hương đón xe lên TPHCM để ứng thí. Tuy nhiên, khi ngồi trên xe, Hương lại suy nghĩ mông lung: “Nếu không đậu thì sẽ ăn nói làm sao với ba mẹ, thầy cô đây”.

Đến bến xe Miền Đông vào lúc 17 giờ 30, Hương không đón xe buýt về nhà chị gái ở Hóc Môn như mọi khi mà ngồi lại một góc của bến xe để ôn bài. Lúc đó, Hương giở cuốn lưu bút với vô số những lời nhắn nhủ chúc mừng, động viên và tin tưởng Hương sẽ thi đỗ vào đại học của thầy cô, bạn bè,… Hương càng thấy lo lắng. Vì vậy, Hương nghĩ ra cách tạm xa lánh mọi người. “Em tính đi thật xa tìm việc làm rồi tự học thêm để sang năm thi đỗ đại học. Sau đó, về báo mọi người cũng không muộn” - Hương tâm sự.

Hương ngồi 1 mình tại bến xe đến 24 giờ đêm rồi quyết định mua vé xe ra Hà Nội. Ra đến đây, Hương đón xe buýt đến trường Đại học Kinh tế quốc dân, trường Đại học Bách khoa Hà Nội để nghe ngóng tình hình. Sau đó, Hương đi tìm việc làm thêm nhưng không được; tìm nhà trọ cũng không có.

Biết ba mẹ ở nhà lo lắng, Hương đã viết thư và gọi điện về cho gia đình. Biết mẹ ốm nặng, cộng với việc đọc báo, thấy tên mình “nổi quá” nên Hương quyết định quay về. Hương kể, vì hết tiền em đã phải bán đôi bông tai để mua vé về.

“Em thích ngành kinh tế quốc tế”

Ngày trở về của Hương cũng là một bất ngờ với gia đình; với nhiều người khác đó là chuyện “bí ẩn”. Hương kể: “Em về đến Suối Tiên thì xuống xe, đón xe buýt về nhà chị ở Hóc Môn. Ngồi trên xe, em có nói chuyện mình cho một chú bên cạnh nghe, chú khuyên em nên về với gia đình. Chính chú đã gọi điện thông báo chị Sương ra bến xe An Sương đón em”.

Về đến nhà, do 3 ngày đường dài nên em mệt mỏi lăn lên giường ngủ. Chị Sương thấy thế, tưởng em hoảng loạn. Nói đến đây, Hương lại cười hồn nhiên, liếc mắt nhìn chị Sương đang kẻ đường chỉ vải.

Khi thấy Hương xách 1 vali to đùng về nhà, chị Sương vô cùng kinh ngạc vì cho rằng trong đó có chứa đồ “khủng bố” nên gọi công an xử lý. Thực tế đó là chiếc vali mà ba Hương mua cho Hương đi thi, do chị Sương ít về nhà nên không biết.

Khi tôi hỏi, có tiếp tục thi vào trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại trong đợt thi kế tiếp không, Hương lắc đầu: “Nguyện vọng của em là đỗ vào trường Đại học Kinh tế”.

Hương cho biết, từ nay sẽ ở lại phụ chị trông coi tiệm may. Mặt khác, Hương sẽ học thêm tiếng Trung, tiếng Anh, vi tính và ôn các môn toán lý hóa để năm sau ứng thí vào ngành kinh tế quốc tế của trường Đại học Kinh tế TPHCM. “Muốn làm kinh tế phải giỏi ngoại ngữ và vi tính anh à. Vì thế em phải bắt đầu học từ đây”.

Ngay sau khi nhận tin con gái đã trở về sau nhiều ngày bặt vô âm tín, người mẹ của Hương từ Long Khánh (Đồng Nai) tức tốc lên TPHCM. Nước mắt bà như cạn hết khi nghe phong phanh con gái mình bị bán ra nước ngoài…

“Tôi cũng không trách cháu làm gì. Đời cha mẹ đã khổ rồi, ráng nuôi con ăn học để thoát khỏi cái khổ như cha mẹ. Tôi cho cháu tự suy nghĩ và quyết định thi vào trường nào vừa khả năng và sở thích. Lần này, tuổi trẻ còn bồng bột quá…”.

Hương cho biết hôm nay, 11/7, em sẽ cùng chị về quê xin lỗi ba mẹ rồi sau đó lại lên TPHCM giúp chị và học thêm để chuẩn bị cho lần thi tới với nhiều hứa hẹn tốt đẹp hơn.