Nữ sinh THPT chuyên Lam Sơn đỗ thủ khoa Học viện Báo chí

Đó là cô học trò Bùi Ngọc Ánh - học sinh lớp chuyên Sử, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).



Cô học trò nghèo, bản lĩnh và tự lập



Ngọc Ánh sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một ngôi làng nghèo của xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn. Quanh năm bám đồng ruộng vẫn không đủ tiền nuôi hai con đi học, bố mẹ Ánh đã vào Sài Gòn làm thuê. Từ đó, Ánh sống với ông bà nội.







Bùi Ngọc Ánh cho biết: “Học khối C, không phải cứ nhất thiết phải học thuộc mà phải có khoa học, phân theo ý và học theo hệ thống”.





Bùi Ngọc Ánh (bên trái) - thủ khoa Học viện báo chí tuyên truyền năm 2012.



Sau khi bố em bị tai nạn lao động, việc đi lại khó khăn nên bố mẹ em trở về quê. Lên cấp II, Ánh đã thi đậu vào một trường chuyên của huyện rồi ở lại nhà bác họ học tập. Lên cấp III, Ánh đậu vào trường chuyên của tỉnh cách nhà hơn hai chục cây số. Vậy là cô bé Ánh ngay từ nhỏ đã phải sống xa bố mẹ.Có lẽ cũng vì vậy mà Ánh có ý thức tự lập từ sớm. Ánh tâm sự: “Những năm học cấp I, em ở với ông bà nội, cấp II, ở với bác rồi lên cấp III thì em ở trọ một mình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi không có bố mẹ bên cạnh nhưng chính vì thế đã rèn luyện cho em cách sống tự lập và phải bản lĩnh đặc biệt là em đã biết cách điều chỉnh thời gian biểu cho bản thân. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân nhưng đó là động lực để em càng cố gắng học hơn nữa”.Suốt 12 năm học, Ánh luôn là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 5, Ánh đạt giải Ba cấp tỉnh, lớp 9, em đạt giải Khuyến khích môn Lịch Sử cấp tỉnh, lớp 12 đạt giải nhì cấp tỉnh môn Lịch sử, giải ba Quốc gia môn Lịch Sử, rồi thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2012 với tổng số 58 điểm, trong đó Văn 9, Lịch Sử 9, Địa Lý 10, Toán 10, Hóa học 10, Tiếng Anh 10. Đặc biệt, cô học trò nghèo vừa đỗ thủ khoa khối C, Học viện báo chí tuyên truyền với số điểm 25 (Văn 8, Lịch sử 9,5, Địa lý 7,5).Chia sẻ về bí quyết học khối C của mình, Ánh cho biết: “Học khối C, không phải cứ nhất thiết phải học thuộc mà phải có khoa học, phân theo ý và học theo hệ thống. Muốn học tốt môn Lịch Sử phải thông suốt được giá trị lịch sử, hiểu sâu sắc vấn đề từ đó tư duy tìm ra hướng giải quyết”.“Em thấy đề Sử năm nay khá hay, tính khái quát cao vì thế giúp phân hóa được học sinh, trong quá trình làm bài em cũng không bị vướng mắc gì nhiều. Nói chung khi hoàn thành kỳ thi em khá hài lòng thế nhưng đạt danh hiệu thủ khoa thì em hơi bất ngờ”, Ánh chia sẻ.Mặc dù yêu môn Lịch sử, học xuất sắc nhất cũng là môn Lịch sử nhưng con đường Ánh chọn lại là nghề báo. Được biết, ngay từ những ngày đầu bước vào THPT, Ánh còn là cây bút sắc sảo trong một tờ báo của trường.Không những thế, em còn là cô học trò năng động, 3 năm em giữ chức vụ lớp trưởng, hoạt động nhiệt huyết trong tổ chức đoàn trường, các hoạt động văn nghệ do lớp, trường tổ chức. Bạn bè trong trường ai cũng ấn tượng với cô lớp trưởng chuyên Sử chuyên làm đạo diễn, viết kịch bản, làm MC cho các chương trình ngoại khóa của Trường THPT Lam Sơn.Khi được hỏi tại sao lại chọn nghề báo chứ không phải là một nghề nào khác, Ánh tâm sự: “Những ngày còn nhỏ được xem phim, đọc báo thấy các anh chị nhà báo được đi nhiều, hiểu biết và trải nghiệm nhiều. Đặc biệt em thích trở thành MC truyền hình nên ước mơ trở thành nghề báo đã ăn sâu vào tiềm thức em cho đến bây giờ. Thế là khi được tuyển thẳng vào đại học và lựa chọn một ngành liên quan đến Lịch Sử, em đã ngần ngại rồi sau đó em quyết định làm hồ sơ thi vào Học viện Báo chí tuyên truyền, khoa Báo hình để thực hiện bằng được ước mơ của mình”.“Để thực hiện ước mơ của mình, đó còn cả một chặng đường dài phía trước, chắc hẳn không khỏi gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng em tự nhắc mình phải tiếp tục cố gắng trên giảng đường đại học”, Ánh quả quyết.