Nữ sinh tiếp tục ngất xỉu hàng loạt

(PL)- Sáng 3-12, lãnh đạo Sở Y tế và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, BV Tâm thần Nghệ An cùng cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Thành đã về Trường THPT Yên Thành 3 (huyện Yên Thành, Nghệ An) tìm hiểu nguyên nhân nữ sinh bị ngất xỉu hàng loạt.

Khi các y, bác sĩ đang trò chuyện, động viên học sinh yên tâm học tập thì 49 em nữ sinh lại la hét rồi ngất xỉu. Tổng số học sinh ngất xỉu trong tám ngày qua đã gần 300 em. Hiệu trưởng Trần Đình Đô cho biết: “Hiện tượng một em la hét, ngất xỉu, các em khác thấy vậy đồng loạt ngất xỉu theo vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Có em xỉu nhiều lần trong ngày; một số em phải cấp cứu sau 30 phút mới tỉnh trở lại”. Ông Bùi Đình Long, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết: “Hiện tượng trên là do Hysteria - bệnh có căn nguyên tâm lý, thường phát sinh ở nữ có loại hình thần kinh yếu chứ không phải “ma nhập” như tin đồn”. ĐẮC LAM