Nữ sinh viên gốc Việt được thực tập tại văn phòng Thượng nghị sĩ Mỹ

Trần Anh Thư là cư dân TP Anaheim (bang California, Mỹ), hiện theo học khoa sinh học năm thứ nhất George Washington University. Cô được văn phòng Thượng nghị sĩ Lou Correa chọn và cô sẽ thực tập tại văn phòng vị dân cử này.



Anh Thư cho hay: “Em làm việc thiện nguyện và rất vui khi được chọn để đi thực tập tại văn phòng Thượng nghị sĩ Lou Correa để học hỏi về chính quyền và phục vụ cộng đồng”.







Nữ sinh gốc Việt Trần Anh Thư.

Theo Dân trí/ Vietinfo.eu

Được biết, chương trình thực tập về chính trị của sinh viên mùa hè năm nay có tám sinh viên từ các trường đại học uy tín; các sinh viên này đều theo đuổi một nghề nghiệp trong việc phục vụ cộng đồng.Cô Carrie Gan - giám đốc của chương trình thực tập thuộc Học viện lãnh đạo cho sinh viên gốc châu Á - Thái Bình Dương (CAUSE) giải thích: “Quá trình tuyển chọn sinh viên thực tập của CAUSE năm nay rất là khó khăn, vì có rất nhiều đơn xin, chúng tôi rất cảm kích”.Cô Gan cho biết: “Ðây là một trong rất ít chương trình phát triển lãnh đạo cho sinh viên thuộc châu Á - Thái Bình Dương, còn gọi là Asian Pacific Islander American (APIA) ở miền Nam California, bởi vậy chúng tôi rất may mắn tuyển được một nhóm sinh viên giỏi năm nay”.