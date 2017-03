Nước uống không đạt chuẩn “chảy” vào trường học

Trước đó, sản phẩm nước đóng bình hiệu Suvi của Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại nước uống tinh khiết Suối Việt đã được cung cấp cho một số trường tiểu học, mầm non trên địa bàn quận 5. Mới đây, trong quá trình kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM phát hiện lô hàng nước đóng bình của công ty này sản xuất ngày 28-9 (loại 21 lít) không đạt tiêu chuẩn vi sinh. Sở Y tế đã tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty này.

Không chỉ quận 5, nước uống đóng bình của một số cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm vẫn hằng ngày “chảy” vào các trường học. Điển hình là nước đóng bình Hammi (Doanh nghiệp tư nhân Hammi, 129 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) và Bellvina (Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Hải Châu, 567 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) đã được cung cấp cho Trường THCS An Phú Đông (quận 12) và Mầm non Vườn Hồng (quận 12).

Ông Phạm Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS An Phú Đông, cho rằng do không biết cơ sở chưa có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nên mới mua. “Trường sẽ ngưng nhận nước uống đóng bình của cơ sở Hammi ngay” - ông Tâm khẳng định. Bà Nguyễn Thị Luật, chủ cơ sở Mầm non Vườn Hồng, cho biết nước uống đóng bình hiệu Bellvina được sử dụng thẳng cho các cháu từ hai đến năm tuổi, chẳng qua hệ thống lọc. “Chúng tôi thực sự không biết cơ sở Hải Châu chưa có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” - bà Luật cho biết.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, nước uống đóng bình của các cơ sở không có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thì không được lưu thông vì ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.