NV2 khối C, D: Hàng nghìn chỉ tiêu chưa có chủ

Khối ĐHQG Hà Nội: 15-25% chỉ tiêu NV2

Các trường thuộc khối ĐHQG Hà Nội năm nay dành 15- 25% chỉ tiêu cho NV2, trong đó phần lớn tập trung ở các khối ngành C, D.

Trường ĐHKHXH&NV năm nay có 319 chỉ tiêu cho NV2 với các ngành: Tâm lý học 29 chỉ tiêu; Xã hội học 19 chỉ tiêu; Triết học 59 chỉ tiêu; Chính trị học 42 chỉ tiêu; Công tác xã hội 24 chỉ tiêu; Ngôn ngữ học 51 chỉ tiêu; Thông tin thư viện 75 chỉ tiêu và ngành Hán nôm 20 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển NV2 từ 18 đến 20 điểm trở lên.

Trường ĐH Ngoại ngữ hiện có 306 chỉ tiêu NV2 cho các ngành: Tiếng Anh sư phạm 41 chỉ tiêu; Tiếng Nga phiên dịch 10 chỉ tiêu; Tiếng Nga sư phạm 55 chỉ tiêu; Tiếng Pháp sư phạm 74 chỉ tiêu; Tiếng Trung sư phạm 71 chỉ tiêu; Tiếng Đức phiên dịch 36 chỉ tiêu; Tiếng Nhật sư phạm 19 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 24 điểm trở lên.

Trường ĐH Kinh tế còn 70 chỉ tiêu cho NV2. Trong đó, các ngành thuộc khối D1 còn khoảng 59 chỉ tiêu. Cụ thể Ngành Kinh tế chính trị còn 6 chỉ tiêu; Quản trị kinh doanh 15 chỉ tiêu; Tài chính ngân hàng 4 chỉ tiêu; Kinh tế phát triển 5 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ từ 18-22 điểm trở lên.

Khoa Luật ĐHQG hiện còn 49 chỉ tiêu NV2 với hai ngành Luật học và Luật kinh doanh. Mức điểm nhận xét tuyển NV2 của khoa này là từ 18 điểm trở lên.

Trường ĐH Công đoàn năm nay cũng dành 30 chỉ tiêu NV2, trong đó ngành Bảo hộ lao động 20 chỉ tiêu, quản trị nhân lực 10 chỉ tiêu. Điểm nhận hồ sơ vào NV2 cao hơn điểm chuẩn vào ngành ít nhất 2 điểm và sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Viết Thịnh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, năm nay trường dành 200 chỉ tiêu vào NV2. Trong đó, các ngành Văn học lấy 11 chỉ tiêu, Tâm lý học 8 chỉ tiêu, SP tiếng Pháp 10 chỉ tiêu, Quản lý giáo dục 25 chỉ tiêu và SP triết học 10 chỉ tiêu.

Viện ĐH Mở Hà Nội trong số 300 chỉ tiêu NV2 năm nay, có 60 chỉ tiêu cho ngành hướng dẫn du lịch, 50 chỉ tiêu cho ngành tiếng Anh và 10 chỉ tiêu cho ngành tiếng Trung.

Càng Nam tiến, càng nhiều cơ hội

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số TS đạt mức điểm sàn trở lên ở khối C năm nay là 36.989 và khối D1 là 53.470. Trong đó, số TS trúng tuyển vào các trường ĐH theo NV1 ở khối C là 18.950 và khối D là 27.244. Như vậy, với khối C, D, cuộc chạy đua vào NV2 sẽ dễ thở hơn nhiều. Cụ thể, ở khối C sẽ có 18.000 TS tranh 4.300 chỉ tiêu NV2 và 26.000 TS tranh 12.000 chỉ tiêu NV2 khối D.

Chỉ tiêu nhiều, ít TS cạnh tranh đang là lợi thế rất lớn cho các TS khi đăng kí NV2 vào hai khối ngành trên. Đặc biệt, theo thực tế tuyển sinh hàng năm, khối ngành C, D ở các trường ĐH phía Nam và các ĐH vùng luôn thấp hơn phía Bắc nhiều. Theo dự báo của một cán bộ tuyển sinh, TS khối C, D sẽ có sự dịch chuyển mạnh về hướng các ĐH vùng, ĐH phía Nam và các trường ĐH ngoài công lập.

Nếu trung bình NV2 khối C, D ở các trường ĐH phía Bắc có mức điểm xét tuyển khởi đầu từ 18 điểm trở lên, thì các trường ĐH phía Nam, có mức điểm thấp hơn.

Chẳng hạn, ĐH Văn hoá TP Hồ Chí Minh dành 325 chỉ tiêu NV2 ở hệ ĐH với mức điểm rất dễ chịu: 14 điểm với khối D và 15 với khối C. ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh cũng dành 15- 20% chỉ tiêu cho NV2, trong đó các ngành dự thi khối D đều lấy mức điểm khởi đầu từ 14- 15 điểm.

Cũng là Luật học, trong khi khoa Luật của ĐHQG Hà Nội chỉ có 49 chỉ tiêu cho NV2 với mức điểm khởi đầu là 18, thì ĐH Luật TP Hồ Chí Minh lấy đến hơn 200 chỉ tiêu NV2 vào các ngành: Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hành chính và Luật quốc tế, với mức điểm khởi đầu có ngành chỉ 15 điểm.

ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh cũng xét 680 chỉ tiêu NV2. Trong đó, một số ngành chỉ có điểm NV1 từ 15,5 điểm trở lên đến 18,5 điểm. Điểm lấy NV2 chỉ trên điểm NV1 khoảng 1 điểm và xét tuyển từ cao xuống thấp.

Các ĐH vùng, mức điểm NV2 cho khối ngành này càng dễ chịu hơn. ĐH Tây Bắc lấy hàng trăm chỉ tiêu NV2 với mức điểm xét tuyển chỉ từ 13 điểm trở lên. ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên năm nay xét khoảng 1.450 chỉ tiêu NV2. Trong đó 5 ngành thi khối D1 là Kế toán, tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Sư phạm kĩ thuật công nghiệp và Công nghệ may đều lấy hàng trăm NV2 với mức điểm khởi đầu chỉ 14- 15 điểm.

Kỳ tuyển sinh 2008, ĐH Quảng Bình cũng dành 1.730 chỉ tiêu NV2, 3 vào hầu hết các ngành với mức điểm khởi đầu từ khoảng 15 điểm trở lên.

ĐH Quy Nhơn năm nay công bố sẽ lấy 2.238 chỉ tiêu NV2 cho hầu hết các ngành. Trong đó các ngành sư phạm (có nhân hệ số) có điểm chuẩn NV2 từ 16,5- 18,5 điểm. Các ngành cử nhân (không nhân hệ số) có điểm chuẩn NV2 từ 15- 17 điểm tuỳ từng ngành. ĐH Trà Vinh cũng cho biết sẽ lấy 1.295 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH với mức điểm các ngành ở khối C là 14 và khối D là 13 điểm trở lên.

ĐH Cần Thơ cũng xét khoảng 700 chỉ tiêu NV2 với mức điểm xét tuyển khối C 14 và khối D từ 13 điểm trở lên.