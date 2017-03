P. Đa Kao (Q.1, TP.HCM): Phụ huynh phản đối phân tuyến vào lớp 1

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của quận 1, hôm qua (22-6), các trường tiểu học bắt đầu phát hồ sơ để phụ huynh đăng ký cho con. Tuy nhiên, chiều qua, hơn 100 phụ huynh khu phố 1, 7, 8 và 2A (từ tổ dân phố 12 đến 19) đã tập trung tại UBND phường Đa Kao để phản đối việc con họ được phân tuyến về học tại trường Đuốc Sống (cùng nằm trong địa bàn phường nhưng cơ sở vật chất không đảm bảo). Họ cho rằng việc phân tuyến như trên là không hợp lý. Lẽ ra con họ phải được phân tuyến vào học tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Chuyện tréo ngoe này đã được họ phản ánh từ ngày 18-6 nhưng không được hội đồng tuyển sinh của phường và quận giải quyết.

Nhà sát trường vẫn không được vào!

Chị Hoàng Ngọc Vân, ngụ Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, bức xúc: “Nhà tôi đối diện trường Đinh Tiên Hoàng, tại sao lại phân tuyến con tôi về trường Đuốc Sống, cách xa tới cả cây số?”.

Tương tự, chị Trần Thị Diễm Phượng, ngụ Nguyễn Văn Giai, bày tỏ: “Gia đình tôi ba, bốn thế hệ đều học trường Đinh Tiên Hoàng. Chủ trương của ngành là phân tuyến để con em chúng tôi được học gần nhà, tiện việc đưa đón. Tại sao năm nay con tôi lại bị đưa qua trường Đuốc Sống?”.

Giải thích về sự việc trên, ông Nguyễn Duy An, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, cho biết: “Phòng Giáo dục quận căn cứ vào danh sách trẻ vào lớp 1 do UBND phường đưa lên để phân tuyến. Danh sách này do các tổ trưởng tổ dân phố lập, công an phường rà soát lại và chuyển lên UBND phường. Chốt lại danh sách năm học 2009-2010, phường có tới 620 trẻ vào lớp 1. Trong khi đó, trường Đinh Tiên Hoàng chỉ có khả năng nhận được trên 400 học sinh phường Đa Kao... Vì vậy, phải chuyển bớt số học sinh còn lại sang trường Đuốc Sống. Hiện có 82 trường hợp trẻ nhập hộ khẩu vào phường sau tháng 10-2008 tạm thời chưa được gọi nhập học, chỉ ưu tiên cho các cháu có hộ khẩu trước đó”.

“Chạy” là vào?

Bà Trần Thị Sáu, cán bộ hưu trí khu phố 1, phường Đa Kao, phân trần: “Tui 74 tuổi rồi, con cái tui đều học trường Đinh Tiên Hoàng, cháu nội, cháu ngoại tui cũng học trường này. Đến nay, cháu cố tui vào lớp 1 lại không được học thì thật vô lý. Tui chỉ có một mong muốn là hội đồng tuyển sinh của phường phải xét các cháu có hộ khẩu lâu năm trước và danh sách phải được công khai. Còn do học sinh đông quá, không có chỗ học, nếu chủ tịch phường giải thích hợp lý, chúng tôi sẵn sàng để con cháu mình học trường Đuốc Sống”.

Chị Phan Thị Thanh Nhân, cũng ngụ khu phố 1, dẫn chứng: “Theo Luật Cư trú mới, người dân được quyền lựa chọn chỗ ở. Nhưng trong công tác tuyển sinh phải lưu ý quyền lợi của người dân cư trú lâu năm. Một ông bán phở ở khu phố 3, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm không có con cháu nhưng nhận được tới 10 giấy gọi vào lớp 1!”. Một phụ huynh khác cho biết: “Bạn tôi vừa “chạy” được cho con vào trường Đinh Tiên Hoàng trong khi con chị nhà sát trường lại không được vào học”.

Tại buổi tiếp các phụ huynh, ông Võ Kim Long, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Kao, trấn an: “Chúng tôi sẽ chuyển những ý kiến của phụ huynh lên hội đồng tuyển sinh của quận để được xem xét, giải quyết theo đúng nguyện vọng”.

Trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục quận 1, nói: “Trước mắt, những phụ huynh có con em được phân tuyến vào trường Đuốc Sống hãy đến trường đăng ký cho con học, phòng sẽ xem xét lại từng trường hợp khiếu nại và sẽ căn cứ trên tiêu chí: học sinh phải có hộ khẩu theo cha mẹ. Cha mẹ phải chứng minh được nhà ở trên địa bàn phân tuyến...”.