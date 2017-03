“Phá luật” đón trẻ, phụ huynh gây… phản cảm

Đưa đón con đi học tưởng là chuyện nhỏ nhưng không ít phụ huynh bỏ qua các quy định đưa đón trẻ của nhà trường dẫn đến không ít tình huống oái oăm. Nhất là điều đó ít nhiều có thể làm môi trường giáo dục bị ảnh hưởng.



“Mẹ bạn Đen sexy lắm”



Giờ tan trường tại một trường tiểu học ở Q. Bình Thạnh, TPHCM, trong khi chờ bố mẹ, nhiều nhóm học sinh (HS) tụm thành nhóm rồi đứng nhìn các phụ huynh khác đến đón con để cùng bàn tán. Hình ảnh phụ huynh nào lọt vào mắt trẻ mà “bất thường” một chút sẽ được các em chỉ trỏ, nhận xét.



Đợi bố mẹ đón, các em lần lượt “mổ xẻ” về bề ngoài của bố mẹ các bạn, từ giày dép, quần áo, cách ăn mặc, trang điểm… Và không hình ảnh nào “lọt” vào mắt các em cũng tích cực như mẹ bạn ấy đẹp, lịch sự. Bởi thực tế, nhiều PH rất cẩu thả hay quá ư vô tư hồn nhiên trong cách ăn mặc khi đưa đón con.



Nhiều người vận đồ ở nhà đã cũ nhàu, có người lại mặc quá hở hang ngắn trước hở sau, trang điểm quá lòe loẹt, có ông bố chỉ mặc quần đùi… xuất hiện ở trường học của con trông rất không đẹp mắt.







Ngỡ là chuyện nhỏ nhưng cách ăn mặc của phụ huynh khi đến trường cũng ảnh hưởng ít nhiều đến môi trường giáo dục.

Biết vẫn làm ngơ



Nội dung quy định “phụ huynh ăn mặc lịch sự khi đón trẻ” nhưng nhiều người vẫn làm ngơ.

Theo Hoài Nam (Dân trí)



Chị Hoàng Thị Ngân, có con đang học lớp lá tại Q.12 kể rằng, mỗi lần đi ngoài đường, thấy ai ăn mặc hở hang lập tức cô con gái 5 tuổi của chị so sánh ngay với mẹ bạn Đen học cùng mình.Chị hỏi thì cháu nói: “Mẹ bạn Đen sexy lắm nhé” kèm những từ như “lộ hàng”, “hớ hênh”, đồng thời cháu còn đưa tay ra mô phỏng các “vòng” của vị phụ huynh này.“Có lần đến đón cháu cùng lúc với mẹ bạn Đen, chị ấy mặc chiếc quần ngắn trên gối, áo hai dây mà phía phần lưng áo hở nguyên chữ “V” vào tận lớp đón con thì tôi hiểu tại sao con mình và các bạn lại “mô tả” như vậy”, chị Ngân nói.Người mẹ này cho rằng, ở các cấp học lớn hơn, phụ huynh đứng ngoài cổng trường đón con, chỉ một vài phút, nhiều PH xuề xòa. Nhưng riêng ở trường mầm non thì PH phải vào tận lớp nhận trẻ, còn gặp trò chuyện với giáo viên (GV) nên hình thức bên ngoài càng phải nghiêm túc.Ở các trường mầm non luôn có quy định dành cho PH đưa đón trẻ. Cùng các nội dung mang tính “chuyên môn” như đưa đón trẻ đúng giờ, quy định về sức khỏe, đồ chơi, đồ ăn cho trẻ thì… phần “phải ăn mặc lịch sự khi đến đón trẻ” dành cho PH cũng được “ưu tiên”.Không thể có chuyện PH không biết quy định này vì nó luôn được treo ở những nơi ra vào dễ nhìn thấy nhất. Hơn nữa, trong các buổi họp đầu năm, các trường cũng cập nhật các quy định dành cho PH.Thế nhưng, lời nhắc nhở cần thiết này dường như vô tác dụng với một số người. Giờ đưa đón trẻ ở các trường, không khó để nhìn thấy cảnh người lớn đầu tóc bù xù, ăn mặc lếch thếch, có người mang luôn đồ ngủ chỉ khoác tạm chiếc áo bên ngoài, mặc đồ tập thể dục hoặc có PH lại model quá mức… đi vào lớp học. Trẻ thì tò mò chỉ trỏ, còn GV cũng chỉ biết lắc đầu vì các cô cũng ngại nhắc trực tiếp về chuyện khá tế nhị. Thế nên cô và trò cùng phải “chịu trận”.Bà Trần Thị Thanh Hồng, hiệu trưởng trường mầm non Mai Anh (Q.3), đánh giá, việc tiếp xúc giữ PH và nhà trường ở bậc học mầm non rất gần gũi nên việc quy định PH ăn mặc lịch sự khi đón trẻ là điều cần thiết. Cách mặc của GV cũng như PH phải sao cho phù hợp với môi trường giáo dục.Thế nhưng theo bà Hồng không ít PH khi đến trường ăn mặc rất khó coi, người thì quá cẩu thả, người lại quá sành điệu không phù hợp. Những lần họp PH, nhà trường đều lưu ý vấn đề này với bố mẹ trẻ nhưng không phải ai cũng thực hiện.Một hiệu trưởng ở Q. 7, việc đón trẻ tưởng như rất dễ nhưng cũng nhiều chuyện… Nhiều PH đang đi chơi, hay vừa tập thể dục xong là họ đến con luôn cho tiện mà không thay quần áo vì cho rằng chỉ một vài phút chẳng ảnh hưởng đến ai.Họ quên mất rằng điều đó không chỉ gây phản cảm cho môi trường sư phạm mà còn có thể ảnh hưởng đến các trẻ nhỏ mà đặc biệt là con mình. Vì không ít trẻ có thể bị bạn trêu chọc vì… bố mẹ “lố” quá cũng như đánh mất thiện cảm với GV.“Ngoài chuyện PH ăn mặc thiếu lịch sự đến trường học là chuyện thường ngày thì nhiều PH còn đưa đón con rất thiếu kỷ luật, không theo giờ giấc quy định. Khi thì họ đưa con đi học muộn, khi thì cả lớp đang học nghiêm túc cũng vào đón con, nghỉ học không xin phép… Như vậy hỏi làm sao có thể rèn tính kỷ luật cho trẻ”, vị hiệu trường này cho biết thêm.