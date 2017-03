Phải nhập học mới được bảo lưu kết quả?

Một phụ huynh phản ảnh em trai chị đã trúng tuyển và lên đường nhập ngũ ngày 10-9. Chị đã liên hệ với Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM - nơi em chị trúng tuyển ĐH - trình bày lý do và xin bảo lưu kết quả. Phụ huynh này cho biết đã trình bày rõ lý do em trai mình lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, nhân viên của trường yêu cầu gia đình phải lên trường làm thủ tục nhập học và đóng học phí một học kỳ 9 triệu đồng thì trường mới bảo lưu kết quả.



Trong khi đó, chị liên hệ với một ĐH khác, nơi em chị cũng trúng tuyển, trường này chỉ yêu cầu photo lệnh nhập ngũ và đóng phí bảo lưu khoảng 100.000 đồng mà không phải làm thủ tục nhập học và đóng học phí.



Ông Nguyễn Quốc Anh, trưởng phòng tư vấn - tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, cho biết trường có quy định cụ thể về việc bảo lưu với hai nhóm đối tượng khác nhau. Thứ nhất, thí sinh trúng tuyển nhưng thực hiện lệnh gọi nhập ngũ, thí sinh trúng tuyển nhưng đau ốm có giấy xác nhận của bác sĩ chỉ cần điền vào mẫu đơn của trường là được bảo lưu kết quả. Thứ hai, thí sinh bình thường muốn bảo lưu kết quả bắt buộc phải làm thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định của trường mới được bảo lưu kết quả.



Trong trường hợp trên, có thể phụ huynh không nói rõ lý do bảo lưu hoặc do nhân viên tiếp nhận thông tin chưa chính xác nên tư vấn việc bảo lưu như những thí sinh bình thường. Phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với trường để làm thủ tục bảo lưu theo quy định mà không cần phải làm thủ tục nhập học, đóng học phí.





Theo MINH GIẢNG (TT)