Phải truy xét tỉ lệ tốt nghiệp đẹp

Tôi yêu cầu giám đốc các sở GD&ĐT trong cả nước phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc và có bản tự đánh giá về tỉ lệ thi tốt nghiệp THPT đỗ cao. Đồng thời, nhìn nhận việc giảm tải cho chương trình sách giáo khoa chưa đạt yêu cầu. Ngay trong năm học tới, Bộ sẽ đẩy mạnh và sâu sắc hơn nữa chương trình này. Bên cạnh sẽ thay đổi công tác thanh tra trong thi cử. Thời gian qua đã có hiện tượng học sinh nhận tiền hỗ trợ mua sách thì bị cha mẹ các em lấy chi xài vào việc khác. Tôi yêu cầu các sở giám sát chặt vấn đề này, dứt khoát không để học sinh nghèo không đến trường được do thiếu sách. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT PHẠM VŨ LUẬN 85,47% là tỉ lệ tốt nghiệp ở hệ giáo dục thường xuyên, tăng đến 18,76% so với năm 2010. Trong đó, 32 tỉnh, thành có tỉ lệ tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên trên 90%, nhiều tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp tăng đột biến như Ninh Bình, Điện Biên, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp giáo dục phổ thông trên toàn quốc đạt 95,72%, tăng 3,15% so với năm 2010. Tám tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có tỉ lệ tốt nghiệp bình quân cao nhất với 99,52% (năm 2010 là 99,14%,). Tỉ lệ tốt nghiệp bình quân thấp nhất vẫn là các tỉnh Đông Nam Bộ (90,73%) và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (90,81%).