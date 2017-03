Phần mềm chặn trẻ chơi game xấu, web đen

Cộng đồng cần chung tay làm sạch không gian mạng Vấn đề trẻ em trên không gian mạng là chuyện của cả thế giới chứ không riêng ở Việt Nam. Tại Việt Nam, các cơ quan quản lý đã quan tâm và đưa ra nhiều giải pháp nhưng kết quả chưa nhiều. Do đó, giải pháp can thiệp, giám sát là chủ yếu. Chúng tôi sẽ cùng iSoftware đưa iSAFE ra ngoài cộng đồng xã hội, đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, đây là một giải pháp chứ không phải là tất cả các giải pháp nên cần sự chia sẻ của cộng đồng, của cha mẹ để làm sạch không gian mạng. Ông TRẦN HƯỜNG, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM Con tôi nản nên không vào web xấu Tôi có hai con đang học cấp ba và ĐH. Chúng nó cứ ngồi suốt ngày trên máy tính. Tôi tìm đủ mọi cách ngăn nó nhưng thất bại. Cách đây hai tháng, tôi biết đến phần mềm iSAFE nên mang về cài thử vào máy. Những ngày đầu, hai con tôi chơi cứ đến 2 tiếng là máy tự động tắt, mở như thế nào cũng không lên nên chúng bảo nhau: Cái máy này bị điên rồi. Ba ngày đầu, tôi vào chương trình xem báo cáo và tá hỏa khi có đến chín lần con tôi truy cập vào website xấu. Ba ngày tiếp, tôi kiểm tra thì số lượng giảm xuống còn năm lần. Sau ba tuần, do vào không được nên chúng… nản không vào nữa. Tôi rất mừng và cũng thông báo với các con rằng ba đã cài phần mềm để hẹn giờ cho các con lên mạng có thời gian nhất định. Hiện nay mỗi lần ngồi vào máy tính, chúng lại bảo nhau lẹ lên chứ không nó… tắt. Ông BÙI ĐỨC CHÍNH, một phụ huynh Hiện có thể đặt mua qua các kênh tại www.isafe.vn, gọi đến tổng đài để mua trực tiếp tại các đại lý phân phối ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Trên website của công ty có hướng dẫn cài đặt, bảng hướng dẫn khi mua đĩa trực tiếp. Nếu cần thì cũng có nhân viên đến nhà hướng dẫn cài đặt (có thu phí). Mức phí mua thẻ sử dụng một năm là 299.000 đồng, từ đây đến hết tháng 12-2011 sẽ giảm 50%. Trong thời gian chạy thử nghiệm, phụ huynh có thể vào website của công ty để down phần mềm sử dụng miễn phí một tháng.