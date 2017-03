Phân tích đề thi tất cả các khối

Ngày đầu tiên thi đại học 2010 đợt 2: 85 thí sinh bị kỷ luật, nhiều thí sinh bị bệnh Ngày thi đầu tiên chỉ có một giám thị bị đình chỉ công tác coi thi do ngủ gật. Hai giám thị thuộc ĐH KHXH&NV TP.HCM bị khiển trách do không thực hiện đúng quy trình bảo mật đề thi thừa. Có 85 thí sinh bị kỷ luật, trong đó 78 thí sinh bị đình chỉ thi (57 thí sinh mang tài liệu, 21 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi). Một cán bộ coi thi thuộc hội đồng thi miền Bắc bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Cả nước có ba hội đồng thi xảy ra mất điện là tại điểm thi ĐH Kinh tế quốc dân, khu vực Định Công; điểm thi ĐH Thăng Long, khu vực Đài Kim, quận Hoàng Mai và Trường ĐH Y tế công cộng. Ban chỉ đạo đã yêu cầu Tổng Công ty Điện lực khẩn trương “bù” điện lại trong vòng mấy phút. Tại một điểm thi của ĐH Sài Gòn, một thí sinh mắc bệnh trái rạ nên chủ tịch hội đồng coi thi phải cho thí sinh này thi phòng riêng để phòng trường hợp lây lan. Tại điểm thi của ĐH Văn hóa, một thí sinh đến muộn 15 phút sau khi bóc đề đã không được dự thi. Tại ĐH Cần thơ, hai thí sinh trao đổi giấy nháp cho nhau bị cảnh cáo và đình chỉ thi hai thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Theo báo cáo của Bộ, số thí sinh bị rối loạn tiêu hóa tăng. Gần như 100% hội đồng thi đều có 4-5 trường hợp thí sinh bị đau bụng, tiêu chảy, phải ra vào phòng thi liên tục khiến công tác giám sát của giám thị phải thực hiện sát sao hơn. Tại TP.HCM xuất hiện tin đồn lộ đề thi các môn văn, sử khối C, D. Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, khẳng định đây là những tin đồn thất thiệt vì đến chiều tối Bộ GD&ĐT khẳng định đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu và không có sai sót. Cũng theo ông Đỗ Quốc Anh, một số điểm thi vẫn chưa thực hiện nghiêm quy chế về phòng thi tối đa chỉ 40 thí sinh. Việc này Thanh tra Bộ đã nhắc nhở từ đợt một nhưng các điểm thi vẫn còn vi phạm. Bộ đang chờ các trường báo cáo để xử lý. Q.VIỆT - T.NHƯ Phòng thi “3 trong 1” Đợt thi thứ hai này, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TP.HCM) bố trí nhiều phòng học thành 2-3 phòng thi. Thạc sĩ Lâm Tường Thoại, Trưởng phòng Đào tạo trường này, cho biết: “Do các phòng học có sức chứa 200 sinh viên nên trường ghép nhiều phòng thi vào cùng một phòng học để tránh lãng phí nhưng vẫn bố trí 40 thí sinh/phòng và cán bộ coi thi theo đúng quy định”. Theo đó, phòng học có hai phòng thi được bố trí bốn cán bộ coi thi, phòng học có ba phòng thi bố trí sáu cán bộ coi thi. Ông Thoại cho biết thêm: “Nhiều năm qua trường tổ chức thi như thế này, chưa khi nào bị nhắc nhở. Không thể làm vách ngăn chỉ trong vài ngày, rất tốn kém, mà thay vào đó là một dãy bàn chắn ngang để thí sinh biết giới hạn của từng phòng”. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở đợt thi này, các trường ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Văn hóa TP.HCM… cũng ghép nhiều phòng thi trong một phòng học lớn. Được biết, trong đợt 1 vừa qua, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng ghép một phòng học lớn thành hai phòng thi đã được đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT nhắc nhở do không có vách ngăn giữa hai phòng. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, ở Hà Nội cũng vậy, nhiều trường phải bố trí một phòng học với 2-3 phòng thi do có sức chứa hơn 150 người. Có nhiều điểm thi thuê trường tiểu học nên ghế ngồi, bàn học quá nhỏ so với một số thí sinh. QUỐC DŨNG