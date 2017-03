Pháp cho in tờ rơi giải thích vụ khủng bố Paris

Hôm 16-11, bà Vallaud-Belkacem đã đăng trên trang Twitter, thể hiện sự ủng hộ của bà với các giáo viên khi các trường học mở cửa trở lại. “Tôi thực sự nghĩ rằng các giáo viên của chúng ta cần phải mạnh mẽ trước học sinh. Chúng ta sẽ ở bên bọn trẻ” - bà viết.



Hình ảnh tháp Eiffel nhỏ nước mắt khi cầm tay một nhóm trẻ em trong tờ rơi Ảnh: The Guardian

Bộ Giáo dục Pháp cũng phát cho các giáo viên một tờ rơi dài hai trang do Nhà xuất bản thiếu nhi Bayard Jeunesse in. Tờ rơi này được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội cuối tuần qua.

Bằng những ngôn từ, lời lẽ đơn giản dễ hiểu, tờ rơi có nội dung cung cấp một phác thảo ngắn gọn về các cuộc tấn công. Tờ rơi nhắc tới việc ít nhất 129 người đã thiệt mạng dưới bàn tay của “những kẻ đầy lòng thù hận”.

Ngoài ra, tờ rơi còn có một số hình ảnh hoạt hình, trong đó có cảnh tháp Eiffel nhỏ nước mắt khi cầm tay một nhóm trẻ em.

Tờ rơi cũng đặt ra một số câu hỏi vừa cho học sinh vừa cho phụ huynh: Tại sao chúng giết những người vô tội? Những kẻ khủng bố là ai? Chúng ta có thể làm gì?

Bên cạnh đó cũng có một số câu hỏi của chính các em: “Có phải nước Pháp đang có chiến tranh?” - bé Julie 8 tuổi hỏi. “Cháu không xem những bức tranh vì cháu nghĩ nó thật khủng khiếp. Cháu chỉ muốn biết tại sao chúng lại làm vậy” - bé Noé 10 tuổi chia sẻ.



Nội dung của tờ rơi. Ảnh: The Guardian

Tờ rơi cũng mô tả bọn khủng bố là những kẻ sử dụng bạo lực để áp đặt ý kiến của mình. Nội dung trong tờ rơi còn cố gắng giải thích sự khác nhau giữa những kẻ khủng bố và số đông người Hồi giáo vô tội. “Những kẻ khủng bố cực đoan này không có điểm gì giống với phần lớn người Hồi giáo - những người chỉ âm thầm sống theo đức tin của mình. Chúng tấn công nước Pháp vì chúng ta là một đất nước tự do - nơi mà tất cả mọi người đều có quyền thể hiện bản thân và sống một cuộc sống tự do. Pháp đang có chiến tranh với chủ nghĩa Hồi giáo ở các quốc gia như Syria và Iraq. Đó là lý do tại sao chúng ôm thù hận”.

Nội dung tờ rơi cũng nói rõ rằng việc giết người vô tội vạ trên các con phố, trong nhà hát là để khiến mọi người khiếp sợ, tuy nhiên tờ rơi cũng trấn an bọn trẻ bằng cách nói rằng tổng thống và các quan chức đang có các biện pháp đảm bảo an toàn cho mọi người.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Vallaud-Belkacem - nữ Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của Pháp - đã viết một bức thư gửi các học sinh và giáo viên, tái khẳng định về sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục đối với các trường và sẵn sàng cung cấp các đội ngũ tư vấn nếu có yêu cầu.