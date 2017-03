Phạt bốn học sinh ném đá vào ô tô trên cao tốc

Theo Bộ GTVT, thời gian gần đây trên tuyến cao tốc này xảy ra tình trạng ném đất, đá vào các phương tiện tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện. Để đảm bảo an toàn giao thông, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có tuyến cao tốc đi qua chỉ đạo công an địa phương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bộ GTVT đề nghị Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân ở hai bên tuyến đường nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

• Ngày 18-5, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết đã triệu tập bốn người ném đá vào ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua huyện Bình Giang. Đó là Huỳnh Văn Trung, Vũ Đức Phượng (cùng 16 tuổi); Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Anh Tú (cùng 14 tuổi). Tất cả đều là học sinh và trú tại xã Thái Học, huyện Bình Giang. Họ khai nhận ném đá vào các ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc “cho vui”.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an huyện Bình Giang, cho hay do các em đều dưới 16 tuổi nên cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính và giao cho chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục.