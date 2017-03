Phát hiện một sinh viên là bị can

Đang xác minh làm rõ một sinh viên của trường là Phạm Minh Thuận bị khởi tố nhưng vẫn được địa phương xác nhận và cho đi học.

Tháng 5-2007, Thuận (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang) bị công an tỉnh này khởi tố về hành vi môi giới hối lộ và cho tại ngoại tại phường 1, TP Mỹ Tho. Đến tháng 7-2008, Công an phường 1 xác nhận Thuận là công dân đang cư ngụ tại địa phương này và được vào học tại Trường trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III.

Mới đây, khi thấy báo chí đưa tin Thuận bị VKSND TP Mỹ Tho truy tố thì trường mới phát hiện ra vụ việc. Hiện ban giám hiệu nhà trường đang tiến hành các thủ tục buộc thôi học đối với Thuận.