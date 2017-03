Phát hiện, nghi ngờ thi hộ ở Học viện An ninh Nhân dân, ĐH Điện lực

Theo thông tin từ Học viện An ninh Nhân dân, trong quá trình coi thi, cán bộ coi thi đã nghi ngờ một thí sinh không giống với ảnh trong giấy báo thi. Tuy nhiên, để giữ tâm lý ổn định cho các thí sinh trong phòng thi , cán bộ coi thi vẫn để yên cho thí sinh làm bài và báo cáo với Ban chỉ đạo thi về nghi ngờ của mình để có hướng xử lý.



Kết thúc buổi thi, thí sinh đã được đưa về Hội đồng thi để kiểm tra. Tại đây, cán bộ coi thi đã hỏi thí sinh tên tuổi của bố mẹ, tên cô giáo chủ nhiệm lớp 12 nhưng thí sinh này không trả lời được. Sau một hồi quanh co, thí sinh đã thừa nhận là đối tượng thi hộ.



Tại ĐH Điện lực, trao đổi với PV, ông Bùi Đức Hiền - Trưởng Phòng Đào tạo cho biết: "Thi môn Hóa sáng nay, tại điểm thi trường CĐ Du lịch Hà Nội, cán bộ coi thi đã nhìn thấy ảnh trong giấy báo dự thi của một thí sinh nam "đẹp" hơn người ở ngoài. Cán bộ coi thi đã báo với điểm trưởng và chờ thi xong mời lên thí sinh lên Hội đồng thi để công an PA83 trực tiếp xác minh. Qua xác nhận ban đầu thì đây là thí sinh dự thi thật. Tuy nhiên, công an PA83 vẫn đang tiếp tục kiểm tra để xác minh xác định lại đây có phải là thí sinh thi hộ hay không? "



Theo Quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ, đối với những trường hợp thí sinh nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong hai năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.





Theo Hồng Hạnh (DT)