Phát triển giáo dục thông qua kinh doanh ngoại hối

Chương trình kéo dài đến cuối năm 2013 nhằm hỗ trợ tài chính cho các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Việc này được thực hiện dựa trên tỉ lệ trích ra từ lợi nhuận tính trên khối lượng giao dịch ngoại hối được thực hiện trên phần mềm giao dịch điện tử Citi Velocity. Đây là phần mềm kinh doanh ngoại hối điện tử độc quyền do Citi cung cấp dành cho các khách hàng doanh nghiệp và các thể chế tài chính. Theo đó, có sáu tổ chức từ thiện được chọn để hưởng lợi từ chương trình này theo mức hỗ trợ tài chính khác nhau. Đó là Civic Builders, Empower, No Greater Sacrifice, Room to Read, Teach First và Uncommon Schools. Thông qua các hoạt động kinh doanh, trong nhiều năm qua, Citi đã trích lợi nhuận để thành lập và phát triển Quỹ Citi toàn cầu (Citi Foundation ) với mục tiêu phát triển năng lực giáo dục tài chính cho trẻ em. Tại Việt Nam, quỹ đã hỗ trợ hơn 1 triệu USD cho các chương trình giáo dục tài chính học đường và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Việc triển khai thêm chương trình E for Education hy vọng sẽ kết nối giới trẻ toàn cầu với cơ hội học vấn tốt hơn. Đồng thời, giúp họ cải thiện cuộc sống và xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho tương lai.

NGỌC CHÂU