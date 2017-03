Phát triển trường ĐH, CĐ ngoài công lập: Chủ trương đúng, phát triển méo mó

ĐH “đẻ non” Dù ra đời hàng chục năm nhưng nhiều trường ĐH ngoài công lập vẫn là những trường “hai không”: không cơ sở vật chất, không giảng viên. Chưa kể, do ra đời liên tục, tỉnh nào cũng có trường ĐH công lập, rồi thêm ĐH ngoài công lập nên hằng năm các trường đều kêu khó, không tuyển được thí sinh. Hàng loạt trường sau nhiều năm thành lập vẫn không có đất hoặc đã được cấp đất nhưng vẫn chưa xây dựng được cơ sở độc lập, phải thuê mướn chỗ dạy khắp nơi: ĐH Đông Đô, ĐH Hùng Vương, ĐH Văn Hiến, ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Chu Văn An (Hưng Yên) và ĐH Hòa Bình (Hà Nội), ĐH Nguyễn Trãi (Hà Nội)… Bên cạnh việc không có cơ sở vật chất, rất nhiều trường còn trắng giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí có ngành không có cả giảng viên cơ hữu! Nhiều trường lượng giảng viên cơ hữu chưa đến 100 người như ĐH Đông Đô và ĐH Chu Văn An 77 giảng viên, ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM 66, ĐH Hòa Bình 90, ĐH Đại Nam 97… Cá biệt, một số trường có số giảng viên cơ hữu chưa đến 60 người như ĐH Văn Hiến 52 giảng viên, ĐH Nguyễn Trãi 55, ĐH Hà Hoa Tiên 59… Chuyện thật như đùa trong kỳ tuyển sinh năm 2012, Bộ GD&ĐT đã đình chỉ tuyển sinh bốn ngành công nghệ thực phẩm, bảo vệ thực vật, khoa học thư viện, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử của Trường ĐH Lương Thế Vinh (Nam Định) vì các ngành này không có một giảng viên nào. Thành lập từ năm 2006 nhưng Trường ĐH Chu Văn An (Hưng Yên) không có giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn có trình độ thạc sĩ trở lên cho bốn ngành kỹ thuật xây dựng công trình, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Việt Nam học… QUỐC DŨNG