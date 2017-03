Phía Bắc nghỉ học vì băng tuyết, giá rét

Theo đó, trong các ngày 25 đến 26-1, 100% học sinh các trường trên địa bàn huyện Sa Pa, nhiều xã vùng cao Bát Xát, Si Ma Cai được nghỉ học do trời rét và băng tuyết, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Tại Hà Giang, trong sáng 24-1, Đồng Văn và Lũng Cú cũng hứng mưa tuyết. Do đó Phòng GD&ĐT huyện đã khẩn trương có văn bản chỉ đạo yêu cầu học sinh cả ba cấp đều nghỉ học 100% đến hết ngày 26-1.





Trong ngày 25 và 26-1, có thể học sinh các cấp từ mầm non đến THCS tại Hà Nội và một số tỉnh Bắc Bộ cũng sẽ nghỉ học do tình hình thời tiết. Theo tin dự báo thời tiết sáng 24-1, nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc đã xuống thấp kỷ lục: Hà Nội 6 độ C, Hải Phòng 5 độ C, Sơn La 3 độ C, Việt Trì 7 độ C...