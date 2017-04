Phiên tòa giả định thu hút hơn 1.000 sinh viên

Sáng ngày 2-4, tại Hội trường lớn – Trường ĐH Cần Thơ, Đoàn trường phối hợp với Đội Giáo dục pháp luật thực hành - CLE (Khoa Luật – Trường ĐH Cần Thơ tổ chức “Phiên tòa hình sự giả định sơ thẩm” về tội Trộm cắp tài sản trong sinh viên.



Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên của Đoàn trường nhằm tăng cường công tác tuyền truyền, giáo dục trong Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, Hội viên về ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt là các loại tội phạm phổ biến, đã từng xảy ra trong trường như Trộm cắp tài sản.



Quang cảnh phiên tòa giả định

Đóng vai trò là những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng trong phiên tòa giả định này là các bạn sinh viên trong đội CLE cùng với sự hỗ trợ của giảng viên khoa Luật trong vị trí Kiểm sát viên (KSV).

Vụ án đươc giả định như sau: Lê Minh Hiếu bị VKSND quận Ninh Kiều truy tố theo Khoản 1 Điều 138 BLHS năm 1999 qui định về tội Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 25/3/2016 trên đường đi chơi game khi đi ngang qua bãi cỏ phía sau Nhà điều hành, Hiếu (là sinh viên Trường ĐH. Cần Thơ) phát hiện có một nhóm sinh viên đang ngồi học, cách đó 5m có nhiều cặp sách, balo nhưng không ai trông coi. Lợi dụng việc này, Hiếu đã lấy trộm một chiếc balo, trong có một laptop hiệu Dell. Sau khi trộm được tài sản, Hiếu mang laptop đi cầm lấy tiền tiêu xài cá nhận. Bị mất tài sản, chị Hương trình báo với nhà trường và công an. Qua kiểm tra camera an ninh của Nhà điều hành cơ quan công an đã xác định Hiếu chính là người trộm chiếc balo của chị Hương. Theo định giá chiếc máy laptop hiệu Dell của mà Hiếu trộm có giá trị 10 triệu đồng.



Hội trường chật kín các bạn sinh viên theo dõi phiên tòa

Phiên tòa giả định diễn ra trong không khí nghiêm túc, theo đúng quy trình của một phiên tòa thật từ hình thức đến nội dung. Hai “cán bộ” hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo đến trước vành móng ngựa. Phía trên HĐXX trang nghiêm trong áo thụng. Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa ngồi đối diện luật sư bào chữa cho bị cáo.

Dưới hội trường là hơn 1.000 sinh viên (thuộc Khoa Luật và các khoa khác) ngồi chật kín. Mọi người đều hào hứng, chăm chú theo dõi diễn biến phiên tòa và hồi hợp chờ đợi phán quyết cuối cùng của HĐXX. Kết thúc phiên tòa, 6 tháng tù là mức án mà bị cáo Hiếu phải nhận cho hành vi phạm tội của mình.

Phiên tòa “thật” đến nỗi sinh viên Nguyễn Quí Phi (năm 2, ngành Xây dựng) phải thốt lên: “Bị cáo đó có phạm tội thật không, sao thấy phiên tòa nghiêm túc quá như một phiên tòa thật sự”. Còn bạn Võ Ngọc Trân (SV năm 2 Khoa Luật) thì cho biết: “Phên tòa giả định này khá giống với phiên tòa thật. Vụ án đặt ra rất thực tế, khả năng truyền tải cao, cung cấp thêm nhiều thông tin pháp luật cho sinh viên nói chung. Riêng đối với sinh viên ngành luật như em phiên tòa thực sự rất có ít, giúp chúng em có được kinh nghiệm về một phiên tòa, cung cấp nhiều kiến thức luật và phương pháp thông qua quá trình VKS và luật sư tranh luận”.