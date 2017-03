Phó giáo sư, tiến sĩ... “luộc” sách!

Tác phẩm ra đời, tác giả đã có quyền, không cần đăng ký! Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định - không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký quyền tác giả. Do vậy, không cần ông Trần Ngọc Thơ phải đăng ký quyền tác giả thì ông mới có quyền đối với tác phẩm của mình. Quyền tác giả gồm hai nội dung: quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân gồm các quyền như: đứng tên tác giả, đặt tên cho tác phẩm, công bố tác phẩm… Quyền tài sản gồm các quyền như: làm tác phẩm phái sinh, phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng, cho thuê… Như vậy, có thể thấy nhóm tác giả “sao chép” đã vi phạm cả quyền nhân thân lẫn quyền tài sản đối với tác phẩm bài giảng của ông Trần Ngọc Thơ. Trong trường hợp này, ông Thơ có quyền yêu cầu những người vi phạm tác quyền phải công khai xin lỗi, chấm dứt hành vi vi phạm (tức là không được tiếp tục tái bản sách “nhái”, thu hồi sách đã in) và thậm chí là phải bồi thường thiệt hại (nếu có). Qua thông tin, chúng ta thấy phía nhà xuất bản có ý né tránh trách nhiệm liên đới của mình. Lẽ ra khi in, nhà xuất bản phải yêu cầu các tác giả nộp giấy chứng nhận quyền tác giả, hoặc phải có bản cam kết xác định nội dung giáo trình là do chính minh biên soạn (sáng tác) ra. Qua đây cũng cho thấy tuy việc đăng ký quyền tác giả là không bắt buộc nhưng tác giả nên đăng ký để có cơ sở và bằng chứng pháp lý rõ ràng, giúp thuận lợi hơn trong việc bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Luật sư Trần Hồng Phong, Công ty Luật hợp danh Ecolaw (Đoàn Luật sư TP.HCM)