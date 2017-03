Phong cấp trung úy cho một sinh viên thực tập

Thông tin trên do Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ chia sẻ tại cuộc họp báo công bố pháp lệnh của Bộ Công an về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.



Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, vào lúc 16h chiều ngày 19/7, tổ tuần tra của Công an xã Xuân Sơn, huyện Cẩm Mỹ trên đường tuần tra đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn. Khi bị truy đuổi, một trong hai đối tượng đã dùng súng bắn bị thương một công an viên. Trên đường chạy trốn, hai đối tượng này còn tiếp tục dùng súng bắn trọng thương và cướp đi xe máy của một người dân.



Ngay sau đó, công an huyện Cẩm Mỹ đã vào cuộc phối hợp truy bắt tội phạm. Nhưng trên đường truy bắt, thượng sĩ Lê Thành Tâm đã bị đối tượng dùng súng bắn chết. Công an huyện Cẩm Mỹ đã truy đuổi quyết liệt và bắn hạ một đối tượng. Đối tượng còn lại bị bắt sau đó.



Trung tướng Phạm Quý Ngọ cho hay, qua thẩm vấn, đối tượng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra một số vụ án trước đó và một trong hai tên là thành phần bị truy nã đặc biệt của công an tỉnh Đăk Lăk.



Theo Trung tướng Ngọ, Bộ Công an đã quyết định phong vượt cấp cho sinh viên Lê Thành Tâm, từ thượng sĩ lên trung uý và sẽ tổ chức lễ truy điệu.



Cũng theo ông Ngọ, tính từ đầu năm đến nay, trong cả nước đã xảy ra 61 vụ án tội phạm dùng súng giết người. Riêng địa bàn Hà Nội đã xảy ra 32 vụ.





Theo Ngọc Lê (VNN)