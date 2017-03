Phụ huynh 'bao vây' phản đối chuyện sáp nhập trường tiểu học

Người dân vây quanh trường

Những người dân này yêu cầu chính quyền địa phương không di chuyển trường Tiểu học Nam Phổ Hạ sáp nhập với trường Tiểu học Tiến Lực. Họ cho rằng, đường sá vào trường Tiểu học Tiến Lực xa, đường vào lại khó khăn. Bên cạnh đó, người dân cũng lo ngại việc đưa đón con cái khó khăn khi đa số người dân đi làm sớm.

Bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trên địa bàn xã Lộc An, hai trường này gần nhau, học sinh cũng ít cho nên chủ trương của huyện chỉ đạo phải sáp nhập lại. Thứ nhất là tiện quản lý chất lượng, thứ hai cơ sở của trường mầm non của xãhiện tại rất tạm bợ. "Vì nghĩ rằng mầm non và tiểu học cũng là con em của dân hết, cho nên chúng tôi để dành cơ sở này cho trường mầm non là rất là hợp lý, bởi vì ở trường mầm non cũ hiện nay đang xuống cấp trầm trọng"- bà Hương nói.



Chủ tịch huyện Phú Lộc giải thích cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc nhìn nhận để xảy ra tình trạng người dân tập trung vây quanh trường như thế này là do xã không thông báo sớm cho bà con về việc di chuyển trường. Kế hoạch sáp nhập trường đã có từ lâu và huyện cũng ra quyết định sáp nhập trường Tiểu học Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học Tiến Lực hôm 2-2, còn cơ sở cũ của trường Tiểu học Nam Phổ Hạ sẽ dành cho trường mầm non.

Để sáp nhập, di chuyển học sinh Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học Tiến Lực, huyện đã cho xây dựng Trường tiểu học Tiến Lực cơ sở vật chất khang trang, vào năm 2008 với kinh phí 7,5 tỉ đồng với 24 phòng học và chức năng theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Việc người dân lo ngại đường sá khó khăn, UBND huyện đã lên kế hoạch sẽ xây dựng một con đường mới nối thôn Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học Tiến Lực để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho các em học sinh và phụ huynh.