Phụ huynh bất nhất về việc cho trẻ dùng di động

Ảnh minh họa. (Nguồn: tieuvadung.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: tieuvadung.com)

Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Recumbu cho hay, sau khi khảo sát trên 2.000 người lớn tại Anh, họ thấy có gần 3/4 số người tham gia trả lời nói rằng họ không hề khuyến khích trẻ dưới 12 tuổi được sở hữu điện thoại di động riêng, dù hiện nay hầu hết trẻ em trong diện này đều có ít nhất một “chú dế.”Những lý do chính khiến người lớn lo ngại việc trẻ em dùng điện thoại di động được nêu ra gồm: hóa đơn thanh toán phí thuê bao cao và sử dụng Internet ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ.Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng đó, có hơn 10% nói rằng họ sẽ mua một chiếc điện thoại di động cho con mình làm phần thưởng để khích lệ khi con học tốt.Ngoài ra, có tới 90% số người lớn cho rằng, dù không muốn trẻ con dùng điện thoại di động song họ vẫn phải trang bị cho bọn trẻ để liên hệ trong những trường hợp khẩn cấp.Theo khảo sát của Recumbu cho thấy có tới 79% trẻ em trong độ tuổi 7-11 đang sở hữu điện thoại di động.Recumbu cho biết: “Có sự mâu thuẫn ở chỗ, cha mẹ luôn muốn giữ liên lạc với con cái của mình, do vậy họ trang bị điện thoại di động cho bọn trẻ, song bên cạnh đó, họ lại lo ngại trẻ con hiếu động sẽ tò mò tìm hiểu và tiếp cận với những nội dung xấu qua thiết bị này. Do vậy, điều quan trọng là các bậc phụ huynh cần ngồi lại với con mình, và chỉ bảo cho chúng biết trách nhiệm, ý thức khi dùng điện thoại di động, cũng như chỉ ra những ranh giới rõ ràng để bọn trẻ hiểu, chúng được làm gì, không được làm gì với “dế cưng.” Cha mẹ cần phải có cách kiểm soát hiệu quả và khéo léo”.