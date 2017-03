Phụ huynh “choáng” trước thông báo thu tiền của trường

Theo phản ánh của phụ huynh, các khoản tiền nhà trường thông báo gồm: học phí (tháng 9 đến tháng 12) là 480.000 đồng; bảo hiểm (y tế và tai nạn): 508.000 đồng; sử dụng tin nhắn: 50.000 đồng/học kỳ/em; quỹ cha mẹ HS: 200.000 đồng/học kỳ; chữ thập đỏ: 15.000 đồng/năm; hỗ trợ vệ sinh: 35.000 đồng/tháng/HS; giấy thi: 60.000 đồng/học kỳ; chuyên đề tự chọn nâng cao: 180.000 đồng/tháng; học bơi: 140.000 đồng/em...



Hết dạy thêm, trường tăng tiết tự chọn nâng cao

Một phụ huynh cho hay, từ tháng 8 và 9 đã phải đóng khoản tiền "chuyên đề tự chọn nâng cao" cho con nhưng đến nay chưa học môn nào cả. Rồi học bơi, các em phải đóng từ đầu năm nhưng đến giờ vẫn chưa học buổi nào, hồ bơi của trường thì bỏ hoang, nước nhiễm bẩn rất lãng phí.



Trả lời về các vấn đề này, ông Phạm Văn Nghĩa, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã nắm những phản ánh từ phụ huynh.

Về tiền học chuyên đề tự chọn nâng cao, ông Nghĩa cho hay, do từ tháng 8, nhà trường triển khai học hai buổi/ngày cho tất cả HS. Nhưng khi Bộ GD&ĐT thông báo thay đổi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, trong đó có thêm môn ở các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Điều này khiến các em đã chọn hướng học để thi một trong những môn ở các tổ hợp này phải học thêm các môn còn lại, như em nào chọn lý và hóa thì phải học thêm sinh, hoặc em nào chọn sử và địa thì phải học thêm giáo dục công dân... Do đó, trường điều chỉnh lại thời khóa biểu cho khối 11và 12. Nếu theo quy định thì buổi hai dạy không quá ½ số tiết so với buổi chính khóa, vì thế sẽ có những môn học tăng thêm hoặc dôi thêm tiết để đảm bảo việc học cho các em. Và trường đã thống nhất với ban đại diện cha mẹ HS sẽ thu thêm tiền cho những tiết tăng thêm này là 10.000/tiết/em để có nguồn thu chi trả thêm cho giáo viên trong việc bồi dưỡng HS giỏi hay phụ đạo HS yếu kém và khen thưởng HS. Như vậy, tùy theo từng khối lớp sẽ thu thêm từ 100.000 đồng đến gần 200.000 đồng/tháng.

Sau đó, vì phụ huynh phản ứng và Sở GD&ĐT TP không cho phép nên trường vừa quyết định bỏ thu khoản tiền này nhưng vẫn dạy cho các em như kế hoạch đã đề ra vì điểm đầu vào các em rất thấp trong khi thời lượng tiết dạy hạn chế.

“Đây là lỗi của tôi khi vội vàng đánh đồng để mở lớp và thu tiền với tất cả HS nên tôi đã nhận lỗi trong nhà trường. Số tiền các em đã đóng thì nhà trường sẽ trả lại hoặc phụ huynh có thể bù vào những khoản thu về sau. Và trường sẽ phát phiếu đăng ký học những tiết này cho các em, em nào cần thì học, còn tiền sẽ không phải đóng thêm. Còn học hai buổi vẫn thực hiện bình thường và tạm thu theo mức cũ là 200.000 đồng/em/tháng” – ông Nghĩa bày tỏ.

Về tiền học bơi, ông Nghĩa cho biết, vì nhà trường đã có hồ bơi nên ch thu tiền các em chủ yếu để có nguồn tu bổ và xử lý nước, chi trả tiền dạy cho giáo viên và tiền thuê nhân viên cứu hộ, tiền quản lý.... Mỗi lớp chỉ học một học kỳ với 10 tuần, mỗi tuần 2 tiết. Ông Nghĩa cho biết, trường mới dự kiến kế hoạch chứ chưa triển khai được vì hồ bơi đang xuống cấp và chờ sửa chữa lại mới sử dụng được. Nhưng nếu trường không thu khoản này thì không có nguồn nào để chi trả những chi phí liên quan đến hồ bơi. Khi dạy, không phải em nào cũng phải tham gia vì những em đã biết bơi thì không cần phải học nữa mà có thể học môn thể thao khác.



Trường THPT Thủ Thiêm

Về tiền giấy thi, theo ông Nghĩa, phụ huynh phản ánh chưa đúng vì mọi năm chỉ thu 60.000 đồng/năm/HS nhưng năm nay trường quyết định giảm xuống chỉ còn 30.000 đồng/năm/HS vì số lần kiểm tra cũng không nhiều.



Về tiền tin nhắn là do phía công ty Quảng Ích đề ra khi trường thực hiện cổng thông tin điện tử theo chủ trương của Sở. Tuy không bắt buộc nhưng vì thấy tiện ích trong việc thông tin liên lạc giữa giáo viên và phụ huynh cũng như với HS về các vấn đề học tập của các em nên trường khiển khai làm.

Còn tiền vệ sinh, ông Nghĩa cho biết đúng là trường áp dụng hình thức cho các em trực nhật trong lớp để hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh và lao động cho các em. Còn bên ngoài và nhà vệ sinh vẫn có các nhân viên lao công làm. Lúc đầu trường dự tính thu 35.000/em/tháng nhưng nay trường đã cân nhắc lại và quyết định thu 20.000 đồng/em/tháng để hỗ trợ chi trả công cho nhân viên.







Thông báo của trường về các khoản thu dự kiến phụ huynh sẽ đóng

Đóng tiền để... hiện đại hóa phòng học?



Một trong những bức xúc của phụ huynh là thông báo khoản tiên “hiện đại hóa phòng học” là 300.000 đồng/tháng để lắp máy lạnh và camera trong lớp. Theo phụ huynh, đồng ý lắp máy lạnh vì thời tiết rất nóng nhưng tiền máy lạnh cũng không quá tốn kém đến như thế. Camera thì thực sự không cần thiết vì hành lang trường cũng đã có rồi. Chưa kể, mỗi học kỳ, phụ huynh còn phải “gánh” thêm 200.000 đồng tiền quỹ cha mẹ HS để làm gì.

Về vấn đề này, ông Nghĩa lý giải, trường THPT Thủ Thiêm được TP định hướng xây dựng trường tiên tiến. Nhưng lợi thế của trường là không phải xây dựng phòng thư viện nữa nên trường dự tính dùng tiền vay kích cầu để xây thư viện đó sẽ trang bị vào các phòng học, cụ thể mỗi phòng sẽ có hai màn hình LG lớn, hai máy điều hòa và hai camera để phục vụ cho HS. Việc lắp camera nhằm phục vụ cho phụ huynh có thể dùng để theo dõi giờ học của con như thế nào và cũng để điều chỉnh hành vi, thái độ không đúng của HS trong giờ học. Đáng lẽ, trường sẽ triển khai lắp đặt từ tháng 10 tới, xong mới bắt đầu thu tiền. Và theo kế hoạch đã bàn trước đó với ban đại diện cha mẹ HS thì sẽ thu mỗi em khối 10 là 300.000 đồng/tháng, khối 11 là 100.000 đồng/tháng và khối 12 là 50.000 đồng/tháng.

“Đây chỉ mới là kế hoạch dự kiến của trường nhưng đúng là có hơi vội vàng. Khi hỏi ý kiến thì Sở không cho phép thu vì nó thuộc thẩm quyền của Sở. Vì thế, trường vừa hủy bỏ kế hoạch này và sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT cho việc xây dựng thư viện này” – ông Nghĩa nói.

Lý giải về tiền quỹ cha mẹ HS, ông Nghĩa cho biết, do là trường mới nên nhiều thứ còn thiếu thốn, chưa hoàn thiện nên hội phụ huynh có đứng ra nhận lo một số công trình như hệ thống tưới cây tự động, rèm che trong phòng học, thuê dù cho những giờ sinh hoạt dưới cờ vì sân trường đang rất trống.... nên phát sinh thêm quỹ phụ huynh là 200.000 đồng/HS/học kỳ. Tuy nhiên, khoản này do hội quyết định nên thu hay không thu là do hội, ai đóng hay không cũng được, những em khó khăn sẽ được nhà trường lưu ý để không phải đóng thêm tiền.