Phụ huynh đội mưa đến Sở Giáo dục phản đối sáp nhập trường

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, trời mưa giông, hàng chục phụ huynh vẫn mang áo mưa đứng trước cổng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An. Trước tình hình trên, Công an TP Vinh phải tăng cường lực lượng đến bảo vệ an ninh trật tự.

Rất đông phụ huynh đứng đội mưa đứng trước cổng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An để phản đối việc sáp nhập điểm trường, xin mở lại điểm trường. Ảnh: Đ.LAM

Theo chủ trương sáp nhập để nâng cao chất lượng giáo dục, năm 2012-2013 huyện Đô Lương đã sáp nhập điểm trường lẻ từ làng Văn Hà, xã Quang Sơn về trường chính. Lí do vì trường lẻ Văn Hà có cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.

Do không đồng tình với chủ trương trên, khoảng 50 em học sinh ở làng Văn Hà bị phụ huynh giữ ở nhà làm “con tin” để phản đối sáp nhập điểm trường. Trong đó, có gần 30 em lớp 2 và lớp 3 đã thất học một năm qua.

Các phụ huynh cho rằng, việc xóa điểm lẻ ở làng Văn Hà nhập vào điểm chính Trường tiểu học Quang Sơn khiến con họ đi học xa hơn và vât vả, nguy hiểm trong mùa mưa, lũ. Do vậy, họ ngăn không cho con đến điểm chính của trường học để “gây sức ép” lên chính quyền địa phương với mong muốn nhà trường mở lại các lớp 1,2,3 ở điểm lẻ ở làng Văn Hà cho con họ đi học.

Lễ khai giảng ngày 5-9, có 59 em này (29 em bước vào lớp 1) cũng bị phụ huynh chở đến điểm lẻ ở làng Văn Hà-nơi đã sáp nhập vào đểm chính, không còn giáo viên.

Ngày 19-9, phụ huynh ngăn 54 học sinh đến trường rồi kéo nhau đến UBND tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An để phản đối sáp nhập trường.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: Lãnh đạo Sở đã mời phụ huynh vào tiếp và giải thích: “Việc sáp nhập trường là chủ trương đúng của huyện của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Điểm lẻ ở làng Văn Hà đã xuống cấp và không đủ sỉ số lớp, không đủ điều kiện giảng dạy, các em về điểm chính có quyền lợi được học tập tốt hơn. Về những cái mà phụ huynh chưa đồng lòng với chính quyền xã, huyện thì hai bên phải ngồi lại với nhau giải quyết, cái quan trọng là làm thế nào để học sinh được đi học chứ đừng vì những chuyện như vậy mà làm con, em thất học.”