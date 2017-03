Phụ huynh Hà Nội sẽ cho con nghỉ rét theo VTV1

Học sinh bậc tiểu học và mầm non được nghỉ nếu thời tiết từ 10 độ C trở xuống, học sinh bậc trung học cơ sở được nghỉ nếu thời tiết từ 7 độ C trở xuống.



Đây là thông tin vừa được ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sáng nay.



Trước đó, ngày 5/1/2011, Sở này đã có công văn gửi các phòng, trường trực thuộc lấy bản tin dự báo thời tiết lúc 6 giờ 30 phút của HTV làm chuẩn.



Lý giải cho sự thay đổi này, ông Thống cho biết, do bản tin thời tiết của HTV không có số liệu thời tiết hiện tại ngoài trời mà chỉ có thông số nhiệt độ thấp nhất, cao nhất nên gây thắc mắc cho phụ huynh, thiếu thống nhất. Bản tin dự báo thời tiết của VTV1 ngoài dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất còn có thông tin một con số cụ thể về nhiệt độ thời điểm hiện tại. Phụ huynh căn cứ vào nhiệt độ hiện tại này để xem con mình có nghỉ học hay không.



Trong tuần qua, do nhiệt độ xuống thấp nên các sở giáo dục và đào tạo đã có chỉ đạo về việc cho học sinh nghỉ học khi trời quá rét, dưới 10 độ C hoặc 7 độ C, tùy cấp học. Tuy nhiên, việc thiếu thống nhất trong việc nghe dự báo thời tiết của đài nào, nghe bản tin lúc mấy giờ và căn cứ vào nhiệt độ cao nhất hay thấp nhất đã khiến cho không ít phụ huynh và cả giáo viên hoang mang. Do đó, có hiện tượng hai trường gần sát nhau nhưng trường được nghỉ, trường vẫn học bình thường.



Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, bản tin dự báo thời tiết của VTV1 và HTV đều do Trung tâm cung cấp. Số liệu các đài phát trong khoảng thời gian 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là số liệu Trung tâm lấy từ các trạm lúc 4 giờ. Có sự khác nhau giữa hai đài do HTV lấy số liệu dự báo, dao động trong một khoảng nào đó, chẳng hạn từ 8 đến 13 độ C, còn VTV lại lấy thêm cả số liệu đo thực tế cụ thể.





Theo Phạm Mai (Vietnam+)