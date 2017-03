Phụ huynh hoang mang vì học sinh ngất xỉu hàng loạt

“Sáng nay chính mắt tôi chứng kiến một em học sinh leo bờ rào định nhảy xuống đất. Con tôi đi học về kể nghe các bạn nói có một bạn lên lầu định nhảy xuống đất tự tử” - một phụ huynh nói. Tuy nhiên, tình trạng bị xỉu chỉ xảy ra với nữ sinh. Các bác sĩ xuống khám nhận định học sinh bị thiếu canxi nhưng phụ huynh đưa con em lên tuyến trên khám thì bác sĩ nói không bị gì. “Nếu tình trạng này kéo dài, con em chúng tôi sẽ hoang mang, không học hành được” - anh NHB - một phụ huynh lo lắng.

Trao đổi qua điện thoại, ông Ngô Tấn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT An Nghĩa, cho biết ngày 5-11, chỉ có 51 em bị ngất xỉu và ngày 6-11 có hơn 10 em. Ban đầu sự việc xảy ra ở học sinh khối 11, sau đó lan ra khối 10 và một số em khối 12. Theo ông Hưng, các nguyên nhân khiến học sinh xỉu hàng loạt do: ăn uống không đầy đủ bị tụt huyết áp; thức khuya ngủ không đủ giấc; một số em có bệnh lý như suy nhược cơ thể, hạ canxi vì lo lắng (vừa qua nhà trường phát phiếu báo điểm giữa học kỳ 1, có một số em điểm thấp); 60% các em bị xỉu là do mắc hiệu ứng domino (em này xỉu, em kia sợ quá xỉu theo). “Nhà trường đã vận động phụ huynh cho các em bị xỉu ở nhà nghỉ ngơi, không lo mất bài vở vì thầy cô sẽ giảng bù. Nhà trường cũng đã đến từng lớp làm công tác tư tưởng để các em đỡ sốc” - ông Hưng cho biết thêm.

BS Đoàn Ngọc Huệ, Giám đốc BV huyện Cần Giờ, cũng cho biết đã chỉ đạo các y bác sĩ xuống hỗ trợ, tư vấn các thầy cô giáo và học sinh. Theo BS Huệ, nguyên nhân có thể là do một em mệt, ngất xỉu, các em xung quanh thấy vậy sợ quá ngất theo. Đây là hội chứng lây lan, các em nghỉ một lát sẽ tỉnh.

DUY TÍNH