Phụ huynh khiếu nại hiệu trưởng

Chi không hợp lý do nhiệt tình Bà Nguyễn Thị Kiều Phượng (hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình) giải thích việc chỉ định ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2013-2014 do trường mới thành lập năm ngoái, đó là năm đầu tiên nên các phụ huynh chưa biết nhau, giáo viên nắm phụ huynh lớp thì đề bạt lên. “Đúng ra nếu có ban đại diện cũ thì ban đại diện cũ sẽ đề bạt. Còn việc phụ huynh muốn người này làm trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng trường lại muốn người khác, nguyên nhân do người mà phụ huynh muốn không có nhiều thời gian dành cho trường. Cô Hường đã làm năm năm trong ban đại diện của Trường tiểu học Lê Văn Thọ nên nắm bắt tình hình, quen với công việc, lại có thời gian thường xuyên vào trường hơn” - bà Phượng nói. Đối với những khoản chi không hợp lý như hỗ trợ may áo dài cho giáo viên, đồng phục nam, đồng phục phục vụ..., bà Phượng cho rằng đây là do sự nhiệt tình của đại diện cha mẹ học sinh năm 2013-2014.