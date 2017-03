Phụ huynh không đóng tiền “tạm thu”, học sinh không được đến lớp?

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con em đang theo học tại Trường Mầm non xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, vào ngày 19/8, khi các bậc phụ huynh đưa con em mình đến trường đi học thì nhà trường đã yêu cầu mỗi phụ huynh có con em đến học phải đóng khoản tiền “tạm thu” là 850.000đ/cháu. Tuy nhiên, số tiền này nhà trường thu để làm gì thì các phụ huynh lại không được thông qua.







Mỗi học sinh muốn đi học tại Trường Mầm non xã Hoằng Trường thì phụ huynh phải đóng một khoản tiền “tạm thu”.





Phiếu tạm thu của các phụ huynh sau khi đóng tiền cho nhà trường.



Theo Thái Bá (DT)



Một phụ huynh (xin được giấu tên) cho biết: “Hôm tôi đưa con đến nhập học ngày đầu tiên thì các cô giáo yêu cầu tôi phải đóng số tiền là 850.000đ/cháu, gia đình tôi có 2 cháu ở hai độ tuổi khác nhau thì phải đóng cả hai với số tiền là 1.700.000đ thì con mới được nhập học. Nhà trường chỉ nói đóng tiền nhưng không cho biết rõ số tiền trên thu để làm gì. Nếu không đóng tiền thì không được vào lớp học”.Nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại đây bức xúc phản ánh với phóng viên, theo những phụ huynh này cho rằng, mới ngày đầu tiên đi học đã phải đóng một khoản tiền lớn mà không biết rõ lí do. Khi phụ huynh thắc mắc với nhà trường thì chỉ được giải thích là “tạm thu” tiền. Còn nhà trường “tạm thu” tiền trước của các cháu để làm gì thì không ai biết rõ.“Các cháu mới ngày đầu nhập học mà nhà trường đã tiến hành thu tiền, nếu không có tiền đóng thì con không được đi học. Mỗi cháu phải đóng đủ số tiền tạm thu là 850 nghìn/cháu, cháu nào chưa có đủ thì đóng 650 nghìn hay 500 nghìn đều được”, một phụ huynh cho biết thêm.Để làm rõ những phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường thu tiền đầu năm học mà chưa có thông báo hay thông qua bất cứ cuộc họp phụ huynh nào, PV đã có cuộc tra đổi với cô giáo Trương Thị Minh - Hiệu trưởng trường Mầm non xã Hoằng Trường. Cô Minh phủ nhận việc nhà trường đã tiến hành “tạm thu” mỗi học sinh 850 nghìn đồng vào ngày nhập học và đã có phiếu thu cho các phụ huynh.Cô Minh cho biết: “Trường Mầm non Hoằng Trường tiến hành cho các cháu đến nhập học từ ngày 19/8. Trường hiện có hơn 500 học sinh nhưng chỉ có 16 giáo viên biên chế, ngoài ra phải thuê thêm giáo viên hợp đồng và phụ dưỡng. Do nhà trường còn nhiều khó khăn nên chúng tôi cần sự chia sẻ của các bậc phụ huynh. Số tiền nhà trường đã “tạm thu” đầu năm của các phụ huynh đóng cho các cháu là để mua sắm trang thiết bị dạy và học, đò dùng phục vụ bán trú, cũng như những đồ dùng thiết yếu phục vụ cho các cháu”.Theo bảng danh sách dự toán thu trong năm học mà Trường Mầm non Hoằng Trường đưa ra lấy ý kiến tham khảo của các phu huynh học sinh về các khoản thu trong năm học 2013 - 2014 thì số tiền tạm thu 850 nghìn/cháu vượt quá gấp đôi so với số tiền dự toán thu trong cả năm học của nhà trường. Cô Minh giải thích: “Số tiền đã tạm thu của các cháu lớn hơn số tiền dự toán thu trong cả năm học là vì nhà trường “tạm thu” luôn cả tiền học phí tháng đầu tiên của các cháu luôn”.Về việc trường tổ chức tạm thu đầu năm mà chưa thông qua họp phụ huynh, cũng như lấy ý kiến của các bậc phụ huynh không đúng theo quy định được cô Minh giải thích: “Việc nhà trường “tạm thu” mà chưa thông qua họp phụ huynh như vậy là sai, không đúng theo quy định. Chúng tôi sẽ tiến hành họp phụ huynh để thông báo rõ”.Ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa cho biết: “Thực hiện theo thông báo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Thanh Hóa, ngay từ đầu năm học phòng Giáo dục huyện đã kết hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện có công văn chỉ đạo về các khoản thu trong năm học mới 2013 - 2014. Thực hiện theo đúng Công văn 1315 của Sở GD-ĐT thì cũng hướng dẫn cho các trường thực hiện theo. Những gì phóng viên phản ảnh tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại và thông tin chính xác”.“Những khoản thu này (bản danh sách kế hoạch thu trong năm học mới của Trường Mầm non Hoằng Trường) chỉ mang tính tương đối. Có nhiều khoản thu phù hợp với hướng dẫn nhưng trong quá trình thực hiện lại không đúng theo yêu cầu. Có nhiều khoản thu không nằm trong hướng dẫn, một số nội dung không đúng theo hướng dẫn, không nằm trong quy định thu của Bộ GD-ĐT. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và trả lời lại với phóng viên”, ông Phúc cho biết thêm.Được biết, xã Hoằng Trường là một xã bãi ngang của huyện Hoằng Hóa, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhà nước dành nhiều chính sách cho đời sống người dân nơi đây cũng như sự quan tâm đặc biệt đến hỗ trợ về mặt giáo dục cho học sinh. Tuy nhiên, mới đầu năm học mà Trường Mầm non Hoằng Trường đã tiến hành lạm thu khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc và yêu cầu làm rõ.