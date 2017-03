Phụ huynh loay hoay tìm lối học tiếng Anh cho con

Loay hoay vì lối nào cũng vướng!



Nếu như học tiếng Anh tại trường không thể khiến các bậc phụ huynh yên tâm thì việc cho trẻ học thêm tại các trung tâm Anh ngữ cũng không khiến các ông bố bà mẹ yên lòng hơn là bao.



Trước hết là những lo ngại về chất lượng đào tạo tại những trung tâm Anh ngữ hiện đang "mọc lên như nấm sau mưa." Nhiều trung tâm mở ra chỉ với mục đích thu lợi nhuận. Nơi thì lấy việc thu học phí cao tính quy đổi bằng ngoại tệ để “thể hiện đẳng cấp,” nơi lại cùng cách cạnh tranh qua hạ mức học phí mà không chú trọng đến chất lượng giáo viên cũng như giảng dạy.



Thậm chí ở không ít trung tâm thuê ngắn hạn những "giáo viên bản xứ," những người sở hữu cách gọi vui là… "Tây ba lô!" Nhiều sinh viên người nước ngoài, không phải người Anh, đang học tiếng Anh nhưng trông đúng là “Tây” nên vẫn đi dạy tiếng Anh cho người Việt. Đặc biệt, nhiều người trong số họ chưa biết nổi mấy từ tiếng Việt thì việc dạy trẻ học tiếng Anh rất khó có hiệu quả.



Còn có những trung tâm Anh ngữ danh tiếng với chất lượng tương đối đảm bảo thì lại mang đến những nỗi lo về tiền học phí cao! Có thể thấy rằng mức học phí từ 150.000-400.000 đồng cho mỗi giờ học vẫn còn là cao so với khả năng chi trả của phần đông hộ gia đình tại Việt Nam.



Và một con đường khác giúp trẻ hoàn thiện khả năng sử dụng Anh ngữ của mình là cho trẻ theo học ở trường quốc tế hoặc một mô hình tương đương. Đây là một hình thức giáo dục tốt và khá toàn diện với những ưu điểm không thể phủ nhận. Tuy nhiên, theo học những mô hình giáo dục quốc tế sẽ mang lại không ít những trăn trở cho các bậc phụ huynh.



Ngoài những lo ngại về mức học phí cao (từ khoảng bốn triệu cho tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng), những ông bố bà mẹ vẫn còn băn khoăn về cách thức giáo dục ở môi trường này. Việc con mình học trường quốc tế thì có “nhạt” văn hóa Việt. Trong khi đó, về chương trình đào tạo quốc tế lại được được thiết kế dành riêng cho trẻ em ở những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.



Các em thường đã có một nền tảng tương đối vững chắc về vốn từ vựng cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh, ngay cả trước khi đi học tại trường. Đây là một trở ngại dành cho trẻ em Việt Nam khi theo học trường quốc tế. Các em sẽ rất khó hòa nhập trong một môi trường mà chỉ sử dụng Anh ngữ để giao tiếp dù là trong hay ngoài giờ học.



Giải pháp thành công tại nhiều quốc gia đã đến VN



Chúng tôi tìm hiểu và được biết, hiện mới xuất hiện một giải pháp có khá nhiều ưu thế vượt trội là mô hình lớp học số Digital Class. Mô hình này được thiết kế để phù hợp với những nước không sử dụng rộng rãi Anh ngữ trong sinh hoạt nhưng vẫn đảm bảo đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.



Chương trình này hiện đã có mặt và thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới và gần đây đã được triển khai tại Việt Nam dưới tên gọi DigiClass do công ty ISMART Education, thuộc tập đoàn giáo dục EQuest, triển khai. DigiClass là giải pháp lớp học số do tập đoàn Pearson, tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới, phát triển, và chuyển giao công nghệ cho ISMART ở Việtnam.



Theo thiết kế chương trình, các em sẽ được học Toán, Tiếng Anh và Khoa Học hoàn toàn bằng Anh ngữ qua hệ thống bài giảng số gồm nhiều câu hỏi, bài tập, trò chơi, hình ảnh minh họa 2D, 3D, phim minh họa, phòng thí nghiệm ảo...



Lớp học số hiện được áp dụng tại hơn 200.000 trường học của Ấn Độ, một quốc gia có nguồn nhân lực thành thạo tiếng Anh xếp hàng đầu trong khu vực, thì chúng ta có thể tin tưởng hơn với mô hình giáo dục này.



Để giải đáp những thắc mắc, những nghi ngại về mô hình hiện còn khá mới mẻ tại Việt Nam này, chúng tôi đã trao đổi với bà Nguyễn Bích Hà, hiệu trưởng trường Dân lập Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội (hiện là một trong hai trường đầu tiên triển khai giải pháp DigiClass tại Việt Nam) và được biết thêm nhiều thông tin rất đáng chú ý.



DigiClass thuộc sở hữu của Pearson, hiện là tập đoàn giáo dục lớn nhất trên thế giới. Giải pháp này đang được triển khai độc quyền bởi ISMART Education - một thành viên của EQuest Group, một trong những tổ hợp giáo dục lớn nhất Việt Nam.



Vấn đề đầu tiên cần quan tâm là mức học phí để các em có thể theo học giải pháp này tại trường Nguyễn Văn Huyên là 1,2 triệu đồng/tháng. Chi phí này thấp hơn rất nhiều so với chi phí theo học ở trường quốc tế và thậm chí còn thấp hơn cả mức học phí học chương trình quốc tế tại nhiều trường Dân lập khác.



Các em học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học quốc tế với DigiClass sẽ có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo tương đương với học sinh chương trình Cambridge và IB ở bậc tiểu học. Học sinh cũng sẽ được tham gia kỳ thi khảo thí được tổ chức độc lập và cấp bằng bởi những tổ chức khảo thí quốc tế uy tín như Edexcel IGCSE (Anh Quốc) và CBSE Internaional (Ấn Độ).



Lợi thế khác của giải pháp này là có thể liên thông từ mẫu giáo lên đến lớp 12 theo tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế. Các em sẽ được học theo một chương trình liền mạch, không bị tình trạng ngắt quãng kiến thức, gây nên sự rời rạc, thiếu gắn kết trong tư duy. Bài học của DigiClass còn được thiết kế rất sát với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên các gia đình có thể yên tâm cho con em mình theo học mô hình này mà không ngại gặp những khác biệt về kiến thức cơ bản ở bậc phổ thông.



Mỗi con đường tiếp cận với Anh ngữ đều có những ưu điểm riêng. Việc lựa chọn phương thức nào để giúp các em có thể phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau đến từ gia đình, nhà trường và cả từ chính bản thân các em.



Tuy nhiên, nếu cha mẹ lựa chọn đúng giải pháp thích hợp giúp hình thành khả năng sử dụng tiếng Anh cho con em ngay từ khi còn nhỏ, thì sẽ có một nền tảng vững chắc hơn. Tương lai của mỗi học sinh, mỗi gia đình đều nằm chính trong quyết định chọn địa chỉ học tập và sự nắm bắt cơ hội tốt cho con em của phụ huynh./.





Theo Nguyễn Kim (Vietnam+)