Phụ huynh “ngộp” với tiền trường

Các khoản được phép thu Học Anh văn, vệ sinh phí, bảo hiểm y tế, nước uống, phục vụ bán trú, cơ sở vật chất, tăng cường tin học. Tiền cơ sở vật chất từ bậc mầm non tới THPT là 30.000 đồng/năm (nội thành), 20.000 đồng/năm (ngoại thành). Tiền cơ sở vật chất phục vụ bán trú với mức dao động 80.000-150.000 đồng (nội thành) và 50.000-100.000 đồng (ngoại thành). Riêng quỹ hội phụ huynh không quy định cụ thể mà là do phụ huynh thống nhất, tự nguyện đóng góp dựa trên những công việc cụ thể hỗ trợ cho nhà trường. Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM) Nghệ An: Buộc trường học phải công khai các khoản thu Để tránh “loạn thu”, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các khoản thu năm học 2010-2011. Theo đó, Sở yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục tuyệt đối không được đặt ra hoặc thu vượt mức một khoản thu nào trái với quy định hiện hành, đồng thời phải niêm yết công khai các khoản thu. Trường nào đã lỡ thu các khoản trái quy định thì phải trả ngay cho học sinh. ĐẮC LAM Sẽ thanh tra các khoản thu Trường nào thu sai thì phụ huynh cứ phản ánh cho báo chí, phản ánh với lãnh đạo Sở, chúng tôi sẽ xử lý triệt để. Sở đã có văn bản quy định mức thu học phí, cơ sở vật chất và các khoản thu khác để phục vụ công tác dạy học ở trường. Các trường không được tự ý thu vượt hoặc đề ra thêm khoản thu khác. Sở nghiêm cấm việc đặt ra mức thu lớn, quá sức đối với nhiều phụ huynh, nhất là các khoản thu không được đại đa số phụ huynh đồng tình. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra khoản thu tại các trường. Ông HUỲNH CÔNG MINH, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Làm quyết liệt trong một năm là ngăn chặn được Nguyên nhân của lạm thu tiền trường là do tài chính chưa minh bạch, công khai, trong khi đó quy định lại chưa cụ thể. Các trường không đủ tiền để chi buộc phải lạm thu. Hậu quả là những gia đình có thu nhập thấp sẽ rất khó khăn, gồng mình cố gắng cho con đến trường, đồng thời tạo ra tiêu cực trong nhà trường. Để ngăn chặn lạm thu tiền trường phải có sự tham gia quyết liệt và dứt điểm của các cấp lãnh đạo. Cần quy định nghiêm ngặt, cụ thể các khoản thu, công khai tài chính cho phụ huynh được biết. Không thể cứ nói mãi mà không làm gì. Nếu làm quyết liệt, chỉ trong khoảng một năm, tôi tin rằng vấn đề này sẽ được giải quyết dứt điểm. GS PHẠM MINH HẠC, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Theo baomoi.com)