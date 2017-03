Phụ huynh Nhật sợ con phải tập judo

Nhưng trước những con số thống kê về các vụ tai nạn liên quan đến môn võ judo, dư luận Nhật Bản, đặc biệt từ phía phụ huynh học sinh, tỏ ra hết sức quan ngại về kế hoạch này.



Theo báo chí Nhật, 13 trẻ em đã thiệt mạng khi tập luyện judo trong thời gian 2009-2010. Hội những nạn nhân tai nạn judo - do ông Yoshihiro Murakawa cùng một số phụ huynh thành lập tháng 3-2010 - đã lên tiếng kêu gọi chính phủ thiết lập các hướng dẫn an toàn và đào tạo lại các huấn luyện viên judo.



Một vụ việc tiêu biểu: vào tháng 7-2009, trong giờ tập luyện judo ở trường, mặc dù em Koji - cháu trai của ông Murakawa mới 12 tuổi - cảm thấy rất mệt mỏi nhưng huấn luyện viên không cho phép nghỉ ngơi và buộc em thi đấu vật với một học sinh lớn hơn. Sau cú vật cuối cùng, Koji bất tỉnh tại chỗ và qua đời trên giường bệnh một tháng sau đó.



Còn ông Yasuhiko Kobayashi, có con trai 15 tuổi bị chấn thương sọ não vì tập luyện judo, bức xúc: “Chưa có vụ tai nạn chết người nào liên quan đến việc huấn luyện judo được điều tra và xét xử”.



Giáo sư Uchida ở Trường đại học Sư phạm Aichi cho biết các huấn luyện viên judo không nắm bắt các biện pháp đảm bảo an toàn trong tập luyện judo và thường biện minh một cách vô trách nhiệm: “Thương tích thường xuyên hoặc tử vong trong tập luyện judo không thể nào tránh khỏi”.



Theo Hãng tin AFP, nhiều phụ huynh Nhật đang đặt nghi ngờ về việc chính phủ đã có nghiên cứu kỹ lưỡng về thực trạng tập luyện judo hay chưa trước khi lên kế hoạch bắt buộc học sinh tập luyện judo ở trường học.





