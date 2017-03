Phú Yên: Thầy giáo đang bị kỷ luật vì đánh HS lại... đánh HS

Hội đồng kỷ luật của trường này đã chuyển hồ sơ lên Phòng GD&ĐT huyện Tuy An đề nghị xử lý kỷ luật đối với thầy giáo Đặng Văn Dương, giáo viên dạy sử-chính trị của trường này, do đã có hành vi đánh học sinh.

Theo lời kể của các học sinh, chiều 8-3 do học sinh đùa giỡn trong giờ học thể dục, thầy Dương đã tát, đấm liên tục hai em học sinh lớp 7G trước sự chứng kiến của cả lớp (thầy Dương được phân công dạy thêm môn thể dục khối 7). Ông Phạm Xuân Minh cho biết thầy Dương đã làm kiểm điểm thừa nhận hành vi đánh học sinh, tự nhận khuyết điểm, xin lỗi học sinh, lãnh đạo trường.

Điều đáng nói là thầy giáo Đặng Văn Dương đang trong thời gian thi hành kỷ luật do đã say rượu vô cớ đánh bốn học sinh trong giờ dạy cách đây một năm. UBND huyện Tuy An đã ra quyết định kỷ luật đối với thầy giáo Đặng Văn Dương bằng hình thức hạ ngạch lương, thời gian kỷ luật là 12 tháng. Trong khi chưa thi hành xong kỷ luật thì thầy Dương lại tiếp tục đánh học sinh như trên.