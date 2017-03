Phương pháp ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao

Pháp Luật TP.HCM thực hiện sẽ diễn ra từ 9 giờ - 11giờ ngày 11.05.2013. Chương trình tư vấn sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo Pháp luật TP.HCM Online và trang thông tin trực tuyến





Các thầy cô trong Hội đồng tư vấn tuyển sinh sáng nay (11-5)







1. PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang



2. PGS Đỗ Thành Triết - Trưởng Bộ môn Sinh học, Trường THPT Nguyễn Khuyến Tp.Hồ Chí Minh - Phụ trách Bộ môn Sinh học trang



3. Thạc sĩ Hồ Xuân Đậu - Trưởng Bộ môn Hóa, Trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh



4. Thầy Dương Văn Bình - Hiệu trưởng Trung tâm luyện thi Đại học Miền Đông - Sài Gòn



5. Cô Ngô Ngọc Mai - Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Thành Nhân Tp.Hồ Chí Minh



6 Thạc sĩ Trần Kim Duyên - Tổ phó Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa TP.Hồ Chí Minh



7. Thạc sĩ Lý Lâm Hùng - Giáo viên Toán, Trung tâm luyện thi trực tuyến



Nội dung:



Thưa cô, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng em chưa ôn tập môn văn nhiều, em rất sợ nên định học tủ, theo cô em có nên học một số bài văn mẫu không?(Lan Hương - Email: lanhuong@gmail.com)



Cô Ngô Ngọc Mai: Chào em, theo cô thì em rất không nên học tủ và cũng không cần học bài văn mẫu. Tốt nhất là em nên ôn tập có hệ thống, lưu ý các trọng tâm.





Cô Ngô Ngọc Mai - Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Thành Nhân Tp.Hồ Chí Minh đang trả lời bạn đọc





Em chào cô, nếu trong đề thi có phần cho viết thư với các cụm từ cho sẵn, vậy em có được thêm vào một số cụm từ nữa hay không? Em cảm ơn cô.(Trúc Bạch - Email: bach_truc…@yahoo.com.vn)



Thạc sĩ Trần Kim Duyên: Các loại danh từ, động từ, tính từ và trạng từ không được phép thêm vào theo ý chủ quan của mình. Em được phép thêm vào các loại từ khác như: giới từ, liên từ, mạo từ...



Thưa thầy, xin thầy cho em những lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa?(Trần Văn Ân - Email: beyeu1201...@gamail.com)



Thạc sĩ Hồ Xuân Đậu: Cần đọc kỹ câu hỏi hay bài tập và chọn phương pháp đi tắt đón đầu xác định câu dễ làm trước theo thứ tự khó dần. Nếu gần hết thời gian mà chưa giải hết thì các bài còn lại em vẫn phải chọn theo phán đoán có độ tin cậy cao. Chúc em thành công.



Thưa thầy, khi ôn thi phần bài tập môn Sinh em phải lưu ý những kỹ năng gì? Và khi làm bài em cần chú ý những điểm nào thưa thầy?(Trần Nguyên Sướng - Email: nguyensuong...@yahoo.com)



PGS Đỗ Thành Triết: Chào em.



Để đạt kĩ năng làm bài tập sinh cần các chuẩn bị sau



1/ Xem lại phần lí thuyết làm cơ sở để vận dụng vào bài tập



ví dụ 1 : Xem lại cấu trúc ADN mạch kép, ARN mạch đơn, nguyên tắc bổ sung trong phiên mã, dịch mã, mã hóa bộ ba.



ví dụ 2. : các dạng đột biến điểm và ảnh hưởng đến sự đọc bộ ba.



ví dụ 3 : Viết tỉ lệ giao tử theo một cặp gen, hai cặp gen PLDL và LK gen - Hoán vị gen. Chú ý xét từng cặp gen trong trường hợp PLDL và quy tắc tích số, tần số hoán vị gen để viết tỉ lệ giao tử.



ví dụ 4 : tính tần số alen A và a và đặt A, a vào biểu thức khi quần thể cân bằng. Từ đó xác định quần thể cân bằng hay không cân bằng.

2/ Luyện một số bài tập điển hình cho từng dạng.



Bài 1. Gen biết L, % một loại nuclêotit hoặc số liên kết hydrô. Đột biến điểm do tác nhân gây thay thế, chú ý 5BU gây thay thế A,T bằng G,X hoặc baz nitơ dạng hiếm G* gây đột biến thay G,X bằng A,T hoặc A* gây đột biến thay A,T bằng G,X.



Bài 2. Phép lai một cặp tính trạng Men đen chú ý F2 có tỉ lệ KH = 3 : 1 trong đó 1/4 trội thuần chủng so với F2 hay 1/3 so với số cây mang tính trội...



Bài 3. Kiểu gen AB//ab cho 2 loại giao tử là AB và ab, Ab//aB cho 2 loại giao tử Ab và aB nếu liên kết hoàn toàn. Trường hợp có hoán vị gen ví dụ tần số 20% thì ngoài hai loại đã kí hiệu viết thêm 2 loại nữa theo tỉ lệ 40 : 40 : 10 : 10



Do thời lượng có giới hạn Thầy nêu một số ý chính, từ đó em luyện đầy đủ các dạng bài tập theo phân loại trên.



Chúc em thành công.





PGS Đỗ Thành Triết - Trưởng Bộ môn Sinh học, Trường THPT Nguyễn Khuyến Tp.Hồ Chí Minh - Phụ trách Bộ môn Sinh học trang - Trưởng Bộ môn Sinh học, Trường THPT Nguyễn Khuyến Tp.Hồ Chí Minh - Phụ trách Bộ môn Sinh học trang Onthi.net.vn



Thưa cô, khi làm một bài văn về văn xuôi em cần chú ý những gì để lấy điểm? Xin cô chia sẻ cũng em.(Nguyễn Thị Dệt - Email: nguyenthidet@gmail.com)



Cô Ngô Ngọc Mai:



Chào em, khi làm một bài văn nghị luận về tác phẩm văn xuôi thì trước hết em nên phân tích đề kĩ để xác định đúng yêu cầu của đề (phân tích tác phẩm, phân tích nhân vật hay phân tích một hình tượng nghệ phẩm thuật trong tác phẩm). Sau đó em lập các luận điểm phù hợp và chọn các dẫn chứng rồi phác thảo dàn ý. Dựa vào dàn ý đó em viết bài văn sẽ chặt chẽ. Em cần lưu ý là bài văn không cần dài mà quan trọng là phải sát với yêu cầu của đề, thật mạch lạc và suôn sẻ.

Em chào Thầy ạ. Thưa thầy em là 1 học sinh học toán không được khá lắm, em muốn đăng ký 1 khóa ôn thi ĐH cấp tốc nhưng em chưa biết lựa chọn trung tâm nào, có nhiều anh chị nói với em là đi ôn thi cấp tốc chỉ tốn tiền thôi vì lớp học thì đông người, chật chội, nóng bức, thầy thì cứ lôi đề ra sửa còn trò thì muốn làm gì thì làm, các bạn học khá giỏi thì có thể theo được còn những bạn học yếu thì đến chỉ để chép thôi, em rất lo lắng và chưa biết nên thế nào. Thầy có thể cho em lời khuyên được không ạ?(Lý Trung Tâm - Email: trungtam...@yahoo.com.vn)



Thầy Dương Văn Bình - Hiệu trưởng Trung tâm luyện thi Đại học Miền Đông - Sài Gòn



Thầy Dương Văn Bình:

Thưa thầy, phần vẽ đồ thi chiếm khá nhiều thời gian của em vì giấy thi chỉ có các ô ngang. Thưa thầy, để vẽ đồ thi nhanh, chính xác, em cần lưu ý những vấn đề gì? (Nguyễn Tâm Giang - Email: Nguyentamgiang…@gmail.com)



Thạc sĩ Lý Lâm Hùng - Giáo viên Toán, Trung tâm luyện thi trực tuyến Onthi.net.vn



Thạc sĩ Lý Lâm Hùng:

Em chào cô, xin cô cho em bí quyết ôn thi môn tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả ạ? Em chỉ tự học ở nhà, em không có điều kiện đi học thêm nên rất lo lắng vì thấy các bạn em ai cũng đi học thêm ở nhà thầy cô hết. Mong cô cho em lời khuyên.(Cát Phượng - Email: phuongcat…@yahoo.com.vn)



Thạc sĩ Trần Kim Duyên - Tổ phó Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa TP.Hồ Chí Minh



Thạc sĩ Trần Kim Duyên:

Em chào thầy, trong lúc ôn thi các em thường uống cafe để học bài khuya như vậy có nên không? Các em nên ăn gì để học tốt? Em cảm ơn thầy.(Hải Duy - Email: duy_haiha…@yahoo.com.vn.)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn , Giảng viên Đại Học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh



PGS.TS Nguyễn Đình Phư:

Thưa thầy, khi ôn thi tốt nghiệp, em có cần học kỹ phần lý thuyết hay chỉ luyện tập giải nhiều bài toán là được vì đề thi Toán là giải bài tập. Em mong thầy cho em lời khuyên.(Vương Tuyết Nhi - Email: Tuyetnhi.vuong…@yahoo.com)

Thạc sĩ Lý Lâm Hùng:

Thưa cô, em làm văn rất dở và khô khan, theo cô em có nên học theo văn mẫu để đạt điểm cao hơn không ạ?(Đăng Khôi - Email: Dangkhoi@gmail.com)



Cô Ngô Ngọc Mai:

Em chào Thầy ạ, thưa thầy em đăng ký thi ĐH khối A và D. Do điều kiện ở xa trung tâm nên em không theo học ôn thi ĐH được. Em có dự định sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ xuống TP để đăng ký ôn thi cấp tốc. Được biết Miền Đông – Sài gòn là 1 trung tâm luyện thi cấp tốc uy tín, đảm bảo đậu. Thầy có thể cho em biết những điểm khác biệt của Miền Đông – Sài Gòn so với những trung tâm khác được không ạ? Em cảm ơn thầy.(Hoàng Thùy Vân - Email: thuyvan...@yahoo.com.vn)

Thầy Dương Văn Bình:

Thưa thầy, thầy có thể cho em biết có bao nhiêu dạng bài tập về Quy luật Menden – Quy luật phân ly độc lập, có thể ra trong đề thi không ạ? Phần này có quan trọng lắm không thưa thầy? Em cảm ơn.(Võ Thị Châu Trân - Email: chautranps...@gmail.com)

PGS Đỗ Thành Triết:

Chào bạn!Bạn đã đưa ra câu hỏi mà rất nhiều học sinh băn khoăn trước khi bước vào các kì thi tuyển sinh. Nhưng điều anh chị nói với em về học cấp tốc rõ ràng đó là chỉ nhìn ở một khía cạnh nào đó. Nếu điều đó hoàn toàn đúng thì tại sao các trung tâm lại quá tải vào các đợt tuyển sinh cấp tốc? Rõ ràng là khi tham gia các khóa học cấp tốc ở các trung tâm có đủ các điều kiện như cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên chất lượng. Các bạn sẽ được hệ thống một cách đầy đủ kiến thức, cung cấp các bài điển hình trong các kì thi. Tuy nhiên hiện nay một số trung tâm không đảm bảo được các điều kiện nhưng vẫn chiêu sinh rầm rộ khi các học sinh vào học sẽ không hiệu quả hoặc một số trung tâm đã khẳng định được chất lượng nhưng do các lớp quá đông nên không hiệu quả.Còn bạn băn khoăn không biết chọn trung tâm nào thì trước khi chọn bạn chú ý mấy vấn đề sau: Trung tâm đó có đội ngũ giáo viên như thế nào, cơ sở vật chất ra sao. Hệ thống chương trình dạy. Nếu những trung tâm đảm bảo thì bạn cần có cam kết rõ ràng. Ngoài việc tham khảo các tờ rơi quảng cáo bạn có thể tham khảo thông tin chiêu sinh của các trung tâm trên các trang báo có uy tín như NLD.vn; Báo giáo dục... . Chúc bạn ôn thi thành công.Nếu bạn nào còn lúng túng hoặc mất quá nhiều thời gian trong vẽ đồ thị hàm số thì thường chưa thành thạo một số thao tác như: xác định vị trí các điểm đặc biệt trên mặt phẳng tọa độ chưa thành thạo, chưa hiểu rõ mối liên hệ ( về mặt dáng điệu ) giữa đồ thị và bảng biến thiên, vẽ đồ thị quá cầu toàn..Để rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị nhanh và chính xác, khi ôn tập em nên dành thời gian rèn luyện riêng kỹ năng khắc phục các khiếm khuyết nói trên theo hường đơn giản hóa các thao tác vẽ . Có vài gợi ý cho e về cách rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị theo hướng đơn giản hóa thao tác vẽ như sau:1. Đối với các hàm đa thức (bậc ba, bậc bốn trùng phương) trong trường hợp hàm số có cực trị: trước hết em tạm thời bỏ qua việc xác định các điểm thuộc đồ thị, các giao điểm..mà hãy thử vẽ đồ thị bằng cách chỉ xác định vị trí các điểm cực trị rồi nối chúng lại thành đồ thị.2. Tương tự như vậy đối với các hàm phân thức (bậc nhất trên bậc nhất)Em cũng cố gắng luyện tập việc vẽ đồ thị bằng cách chỉ dựa vào tiệm cận mà không cần tìm các điểm thuộc đồ thị trước.( Nếu có thể thì em hãy thử rèn luyện theo cách không cần khảo sát mà chỉ cần nhìn vào hàm số rồi vẽ đồ thị..rất hay và thú vị đấy nhé)Sau khi đã vẽ đồ thị tương đối nhanh và thành thạo rồi thì em tiếp tục hoàn thiện kỹ năng vẽ đồ thị của mình bằng việc chính xác hóa đồ thị nhé.Em ôn lại phần Reading, Speaking expressions, Language focus của từng Unit, xem lại các điểm văn phạm chủ yếu, làm thêm nhiều bài tập trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao.Em làm bài tập nhiều sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm làm bài. Khi làm bài thi chính thức sẽ đỡ bỡ ngỡ, kết quả sẽ như mong muốn.Các chất kích thích như cafe, thuốc lá, rượu có thể gây hưng phấn để học và làm việc. Tuy nhiên chung chỉ là những thứ bên ngoài, mang tính tạm bợ, nhưng nếu dùng lâu ngày sẽ ghiền và thiếu chúng thì cơ thể mất hết sinh khí, không thể làm việc.Các chất này chỉ thích hợp với giới nghệ sĩ, không thích hợp với các nhà nghiên cứu làm khoa học. Các cháu không nên thức khuya quá, vì tuổi trẻ cần được ngủ đủ giờ và bồi dưỡng tốt.Thức uống tốt nhất vẫn là các loại sữa, thức ăn nhẹ: Cháo thịt, Phở...Thức ăn phải có thịt nạc, Trứng các loại, thức ăn có nhiều đạm thì học mới vào, mới nhớ lâu. Việc ăn nghỉ học hành phải phân bố khoa học và điều độ thì sức khỏe mới tốt, học mới năng suất và hiệu quả.Đề thi môn toán thường chỉ có phần bài tập mà không có lý thuyết. Nhưng chắc chắn rằng để làm được bài tập thì ta không chỉ hiểu lý thuyết mà còn cần nắm vững lý thuyết, nắm vững phương pháp…Nếu bạn nào ôn tập môn toán mà chỉ làm bài tập mà không ôn tập lý thuyết đầy đủ thì dễ bị thụ động trong giải toán, thiếu sự linh hoạt, sáng tạo khi gặp những bài toán lạ, bài toán mới.Vì vậy để ôn tập môn toán hiệu quả, em hãy ôn tập có hệ thống cả lý thuyết và bài tập nhé.Cô chào Đăng Khôi, theo cô em không cần và không nên học thuộc văn mẫu mà chỉ nên tăng cường đọc sách, đọc những bài văn hay, chú ý lắng nghe bài giảng của thầy cô để học hỏi cách diễn đạt, làm giàu vốn từ.Ngoài ra,em cũng cần có ý thức tự sửa câu văn , chọn lọc từ sao cho chuẩn xác về ý và gợi cảm hơn.Ví dụ, từ câu " bà cụ Tứ rất thương con , bà buồn khi biết anh Tràng phải nhặt vợ", ta có thể sửa thành " lòng người mẹ quặn đau khi biết con trai mình phải nhặt vợ". Một điều quan trọng nữa là em phải thật sự rung cảm khi tiếp cận tác phẩm thì mới viết văn có cảm xúc.Cố gắng lên em nhé!Chào bạn. Khi bạn học tại trung tâm Miền Đông - Sài Gòn bạn sẽ thấy có các sự khác biệt sau:- Trung tâm có cơ sở đủ chuẩn để đảm bảo cho những học viên đăng ký luyện thi đại học tại đây.- Giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy là đội ngũ giáo viên có uy tín, phương pháp và kinh nghiệm nhiều năm luyện thi đại học.- Trung tâm sẽ phân loại học viên để xếp lớp để kịp thời điều chỉnh phương pháp hỗ trợ học viên. Học viên được các giáo viên đưng lớp phụ đạo ngoài giờ miễn phí.- Mỗi lớp học tối đa chỉ 30 học viên giúp giáo viên có thể kiểm soát khả năng tiếp thu bài của từng học viên đây rõ ràng là một lời khẳng định cho đầu tư chất lượng.- Khi vào ghi danh các bạn các bạn được nhận bản cam kết theo đúng nhưng điều trung tâm đã đưa ra.Khi bạn tham gia học tại trung tâm LTĐH Miền Đông – Sài Gòn thì chính bạn sẽ là trả lời tốt câu hỏi này.Chúc bạn thành công.Chào em.Bài tập quy luật Men đen có hai dạng chính (xem chi tiết ở nội dung đã trả lời)Dạng 1 : lai một cặp tính trạng, chú ý công thức lai nào cho tỉ lệ 3 : 1, cho tỉ lệ 1 : 1 và tỉ lệ kiểu hình trội ở F2 có kiểu gen AA và Aa so với F2 hoặc so với số cá thể trội F2.Dạng 2 : Bài tập di truyền 1 cặp tính trạng ở người, tính tỉ lệ sinh con của 1 cặp bố mẹ mang tính trạng được xét.Ví dụ : Bố mẹ đều thuận tay phải (trội) có con đầu lòng thuận tay trái. Khả năng sinh con thứ hai thuận tay phải là bao nhiêu %?(3/4 hay 75%)Dạng 3 : Phép lai nhiều cặp gen phân li độc lập, tính nhanh kết quả theo yêu cầu câu hỏi bằng cách xét từng tính và lấy tích số các kết quả.ví dụ : P = Bố AaBbDdEe xMẹ AabbDDEe. Các cặp gen di truyền độc lập, trội hoàn toàn.a/ F1 có tỉ lệ vể KH giống bố là ? (3/4.1/2.1.3/4)b/ F1 có tỉ lệ vể KG giống mẹ là ?(1/2.1/2.1/2.1/2)Chúc em thành công.Cô cho e ví dụ để giúp e hiểu rõ hơn:1. She says, "I was here at 6 yesterday " --> She says that she WAS here at 6 yesterday.2, Shesaid, "I was here at 6 yesterday" --> She said that she HAD BEEN there at 6 the day before.Động từ says, said được gọi là động từ thuật lại (reporting verb). Cô cho e ví dụ để giúp e hiểu rõ hơn:1. She says, "I was here at 6 yesterday " --> She says that she WAS here at 6 yesterday.2, Shesaid, "I was here at 6 yesterday" --> She said that she HAD BEEN there at 6 the day before.Động từ says, said được gọi là động từ thuật lại (reporting verb). Nếu reporting verb:- thì HIỆN TẠI : thì động từ chính trong câu trực tiếp GIỮ NGUYÊN- thì QUÁ KHỨ : thì động từ chính trong câu trực tiếp LÙI LẠI MỘT THÌ theo quy tắc: PRESENT --> PAST --> PAST PERFECT(Vd: Present continuous sẽ lùi thành thì Past continuous)Chào bạn!Qua các kì thi thử, các đề thi năm vừa rồi bạn có thể biết được mình nắm có được kiến thức như thế nào rồi mà. Nếu cần bạn có thể vào các trang web để test trực tiếp như onthi.net.vn. Nếu bạn đi học thêm thì ở các trung tâm có hội đủ các yếu tố đào tạo tốt thì bạn sẽ được các giáo viên hệ thống kiến thức, cung cấp các dạng toán đầy đủ hơn và khả năng đậu cao hơn. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng vì trung tâm thì giáo viên dạy cho rất nhiều đối tượng, dạy đầy đủ các phần nên có thể không bù đắp những điều bạn cần. Có một phương pháp khắc phục khá hữu hiệu điều này bạn có thể tham gia các lớp học trực tiếp.Chúc bạn thành công.