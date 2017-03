Phương pháp thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao

Thầy Nguyễn Quốc Cường

PGS.TS Nguyễn Đình Phư

TS Nguyễn Viết Đông

PGS Đỗ Thành Triết

Thầy Nguyễn Đình Độ

Thạc sĩ Lý Lâm Hùng









** Em chào thầy, em là học sinh lớp 12, năm nay em đã đăng kí nguyện vọng chính là Học viện Ngân hàng. Thầy cho em hỏi nếu em thi trượt muốn vào Đại học Sư phạm 2 (Xuân Hòa), nguyện vọng 2 thì có phải nộp hồ sơ không? Nếu phải nộp thì ghi như thế nào? (Phùng Minh Đức - Email: thanhmocduongchu_vitieubao...@yahoo.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:

** Em chào thầy, em đã nộp hồ sơ thi 2 khối A và C, có lẻ thầy thắc mắc sao em lại thi 2 khối không liên quan gì nhau! vì em nghĩ, học khối A căng thẳng toàn tính toán, nên em ráng học thêm khối C dù học bài nhiều nhưng chỉ là lý thuyết cho thư giản. Giờ em thấy bài vở nhiều quá em bị rối rồi, mong thầy cho em lời khuyên ạ. Nhất định em sẽ nghe theo lời khuyên của thầy. (Kiều Trang - Email: kieukimtrong...@yahoo.com.vn)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:

** Em chào quý thầy cô! Em tên Lê Hoàng Thư lớp 12, em muốn học ngành Công nghệ thực phẩm ở Bình Dương, em nên chọn trường nào cho phù hợp ạ? Và sau khi ra trường em có thể làm việc gì? (Lê Hoàng Thư - Email: lehuong200695...@gmail.com)





PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào thầy! Em muốn biết về Khoa Xét nghiệm và Khoa Vật lí trị liệu thì cần phải có những kiến thức như thế nào? Mong thầy tư vấn giúp em! Em xin cảm ơn thầy (Nguyễn Thị Thảo Nhi - Email: conon_1013...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào thầy Cường, em đã nộp hồ sơ vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Do tên trường dài quá nên em có viết tắt là (TNMT) không biết như vậy có được không? Mong thầy tư vấn gấp để em biết làm hồ sơ lại, em cảm ơn thầy. (Hoàng Hà - Email: hahoang...@yahoo.com.vn)





Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:

** Thưa thầy! Con gái học khoa CNTT nên chọn chuyên ngành nào cho phù hợp ạ? Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Thị Ngọc Anh - Email: nguyenthingocanh994...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:





TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh





** Thưa thầy cô! cho em hỏi ngành Khoa học môi trường và ngành Quản lí tài nguyên môi trường có gì khác? Cơ hội việc làm 2 ngành này như thế nào. Xin cảm ơn (Hồng Phúc - Email: chomhom.online...@yahoo.com)





PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào thầy, em là thí sinh năm nay mới tốt nghiệp, đã nộp hồ sơ rồi tại trường THPT, giờ em muốn nộp thêm hồ sơ nữa thì em có thể nộp trực tiếp tại trường đại học hoặc cao đẳng không? Mong thầy hướng dẫn. (Lê Thái Hòa - Email: thaihoa_lebeteo...@yahoo.com.vn)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:





** Xin cho em hỏi, em học ngành Cơ khí giao thông, bây giờ em muốn học thêm các nghiệp vụ về tàu thuyền thì học ở đâu? Xin thầy tư vấn giúp em, em ở TP Cần Thơ nên không có nhiều thông tin về khóa học. (Nguyễn Thị Kiều Trang - Email: trangkieu1088...@gmail.com.vn)





PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em chào thầy cô, em hiện nay rất bối rối vì sắp đến 2 kỳ thi quan trọng, em học không tốt môn Toán, chỉ đạt mức trung bình thôi nên không tự tin lắm, đặc biệt là thời điểm này khi em ôn tập một dạng toán nào dù đơn giản hay phức tạp học xong cách mấy ngày là em quên ngay, có phải em không có khiếu học Toán không? Em mong thầy chia sẻ giúp em, em cảm ơn thầy. (Thúy Hạnh - Email: tran_hanhpuke...@yahoo.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:

** Em đam mê ngành Cơ khí của Đại học Bách Khoa. Em học tốt môn Toán và Lý nhưng lại mất căn bản môn Hóa. Em rất lo lắng. Thưa thầy, em có thể hệ thống kiến thức bằng phương pháp nào để dễ nhớ và nâng cao kiến thức cho mình ạ? Em rất lười đến các trung tâm luyện thi. (Minh Tuyền - Email: minh_tuyen...@yahoo.com)





Thầy Nguyễn Đình Độ trả lời:



Thầy Nguyễn Đình Độ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân TP.Hồ Chí Minh





** Mọi người thường khuyên em nên cân nhắc chọn nghề dựa vào quan hệ gia đình. Như vậy sau này ra trường sẽ không bị thất nghiệp. Điều đó có đúng không ạ? Sở thích của em không phù hợp với nghề gia đình chọn, vậy em phải làm sao? (Nguyễn Trương Khánh Nguyên - Email: Thaonguyenxanh...@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:





** Em chào thầy, em đã tốt nghiệp cao đẳng nghề, em muốn liên thông lên thẳng đại học chính quy được hay không? Thầy có thể hướng dẫn cho em cụ thể, thủ tục như thế nào? Em cảm ơn thầy. (Nam Thanh - Email: namthanh...@yahoo.com.vn)





Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:





** Em muốn học ngành gì mà mình có thể thiết kế và sửa chữa được mạch điện tử, ngoài các trường đại học em có thể học ngành đó ở trường trung cấp hay trung tâm dạy nghề nào? Thầy tư vấn dùm, em xin cảm ơn! (Bùi Trung Kiên - Email: kientrung...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Thưa thầy, em thấy nhiều sinh viên sau khi học xong đại học, cao đẳng không xin được việc, thất nghiệp, phải đi làm công nhân. Vậy em có nên học đại học hay chọn một nghề để học rồi đi làm ạ? ( Anh Thư - Email: Tinhkhucvang...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



** Xin thầy cho em biết, có bao nhiêu dạng bài tập sinh học có thể ra trong đề thi? Em rất thắc mắc về vấn đề này. Em cảm ơn thầy ạ. (Nguyễn Trí Quang - Email: triquang222...@yahoo.com.vn)



PGS Đỗ Thành Triết trả lời:

1. Bài toán cấu tạo hóa học ADN, Phiên Mã, Dịch Mã (1 câu)



2. Bài đột biến gen :

3. Đột biến số lượng (1 câu)



4. Quy luật di truyền :



5. Nhận biết quần thể cân bằng hay không



PGS Đỗ Thành Triết - Trưởng Bộ môn Sinh học, Trường THPT Nguyễn Khuyến Tp.Hồ Chí Minh





** Thầy ơi năm ngoái em đã thi đâu đại học rồi nhưng không phải trường mơ ước của em đó là trường dự bị thôi. Em học cũng gần được 1 năm rồi em định năm nay thi lại trường em mơ ước. Vậy theo thầy em nên thi lại không ạ! Em xin cảm ơn. (Lê Thị Ngọc Anh - Email: ngocanh050194...@gmail.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:





** Thưa thầy, môn Hóa có chứa nhiều phần kiến thức, công thức…rất khó nhớ. Thầy có thể tư vấn giúp em những phương pháp để dễ nhớ khi học môn Hóa không ạ? Em cảm ơn thầy. (Lý Công Bình - Email: congbinh...@yahoo.com.vn)



Thầy Nguyễn Đình Độ trả lời:

** Em có tham gia trắc nghiệm nghề nào phù hợp với mình trên Internet nhưng kết quả lại cho ra ngành mà em không thích lắm. Vậy em có nên tin vào trắc nghiệm đó mà lựa chọn lại ngành cho mình không ạ? Em đang rất lo lắng. (Hải Đăng - Email: Bantinhcamuadong...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Thầy có thể cho em biết có bao nhiêu dạng bài tập về Quy luật Menden – Quy luật phân ly độc lập, có thể ra trong đề thi không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều ạ. (Nguyễn Tri Phương - Email: triphuong103...@yahoo.com.vn)

PGS Đỗ Thành Triết trả lời:



Lai 1 cặp tính trạng:

Lai nhiều cặp tính trạng:

** Em định học ngành Nông Lâm nhưng gia đình không cho vì nghĩ rằng học ngành đó thì sau này cũng sẽ về làm nông như ba mẹ, sẽ rất cực khổ. Điều đó có đúng không ạ? Em có nên nghe theo ba mẹ em không? (Thu Minh - Email: Nhocty...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

** Em là thí sinh tự do, năm nay em muốn dự thi liên thông vào Đại học Ngoại Thương, nhưng em được biết năm nay Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 1 mới tuyển sinh liên thông. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí đi ra Hà Nội rất lớn, em có hộ khẩu thường trú tại Đăk Nông, em không biết liệu mình có được phép thi tại các cụm thi quốc gia để tiết kiệm chi phí không? Em xin cảm ơn! (Mỹ Phương - Email: my_thiphuong...@yhaoo.com)

Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:

** Thưa Hội đồng tư vấn, em vừa xem qua các câu trả tư vấn của các thầy cô ở những kỳ trước, thấy có ngành Quản trị kinh doanh dầu khí, nhưng em không biết phải học ở trường nào, mong các thầy cô giúp đỡ. (Đoàn Duy Bảo - Email: viendanbac_akai_1996...@yahoo.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:





PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh



** Em đang học lớp 12, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới em đang rất lo về phương pháp học các công thức liên quan đến tích phân. Em rất mong thầy chỉ cho em cách nhớ dạng bài tập này? Cám ơn thầy nhiều ạ (Phượng Mai - Email: phuongmai...@yahoo.com.vn)

TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:

** Em học khối D, em muốn làm một MC, cho em hỏi làm MC có cần phải giỏi tiếng Anh không? Tố chất để trở thành MC giỏi là gì? Mong thầy tư vấn giúp. (Nguyễn Thị Vân Anh - Email: linhnguyenngoc1997...@yahoo.com.vn)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



** Chào thầy, em nhờ thầy tư vấn giúp. Theo em được biết, các kì thi đại học, cao đẳng trước, trước ngày thi trường gọi thí sinh đến tập trung nhằm chỉnh sửa hồ sơ có sai sót, em muốn biết là lúc đó mình có được chỉnh sửa mục chọn ngành hay không, vì em muốn đổi ngành. Mong thầy trả lời giúp nếu không được em còn kịp làm hồ sơ khác. Em cảm ơn thầy. (Chu Tấn Minh - Email: minhtan...@gmail.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:



** Trong chương 1 “Cơ chế di truyền và biến dị”, em có thắc mắc bài tập như sau: Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15? Xin thầy giải đáp cho em ạ. Em chân thành cảm ơn thầy. (Trần Văn Ân - Email: beyeu1201...@gamail.com)

PGS Đỗ Thành Triết trả lời:

** Thưa thầy! Học và làm kỹ xảo điện ảnh chuyên nghiệp, hậu kỳ phim thì em phải thi trường nào và khối gì ạ? Em cảm ơn thầy! (Lê Hữu Tài - Email: mr.cuoi.designer...@gmail.com)





PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:





** Thưa thầy, “Trong 2 dạng: đột biến thay thế và đột biến thêm...phần này em học còn yếu, em không biết cách phân biệt, mong thầy giúp em. Em xin cảm ơn thầy ạ. (Nguyễn Minh Trí - Email: babylove...@gmail.com)

PGS Đỗ Thành Triết trả lời:





** Thưa thầy, khi ôn thi đại học, cao đẳng môn Hóa học, em cần tập trung vào các chương nào? (Hà Thúy Uyên - Email: uyen_thuylp...@yahoo.com.vn)



Thầy Nguyễn Đình Độ trả lời:





Thầy Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo





** Em đang học Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, sau khi tốt nghiệp em muốn liên thông lên đại học thì như thế nào? Mong Ban tư vấn giúp em. (Lê Công Đức - Email: ducpro956@yahoo.com)

Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:



Các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tham gia đặt câu hỏi cho chương trình tại đây. Thân chào em !Theo qui định, tại mỗi đợt thi thí sinh chỉ có 1 nguyện vọng, nguyện vọng 2 chỉ xảy ra khi thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn do Bộ GD&ĐT qui định, trong 3 môn thi không có môn nào bị điểm 0. Khi đó thí sinh sẽ được cấp 3 giấy chứng nhận kết quả điểm để tham gia xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.Như vậy sau khi dự thi tại Học viện ngân hàng, nếu em không trúng tuyển, có điểm thi hội đủ các yêu cầu trên và trường ĐH Sư phạm 2 có xét tuyển các nguyện vọng bổ sung với điểm xét tuyển bằng hoặc thấp hơn điểm thi của em thì em nộp hồ sơ vào trường để tham gia xét tuyển, không phải nộp hồ sơ bây giờKiều Trang thân mến,Đúng là em đã sai lầm khi quyết định chọn hai khối thi quá xa nhau. Bây giờ thì em cần phải xác định khối A hay khối C là khối ưu tiên hơn và dành thời gian nhiều hơn cho khối đó. Những lúc tính toán mệt thì thay đổi trạng thái, nghỉ ngơi hoàn toàn chứ không nhất thiết phải học môn đòi hỏi học thuộc nhiều. Nhìn thấy nhiều bài vở đừng quá bối rối, hãy chia khối công việc lớn thành nhửng phần nhỏ, mỗi ngày cứ bình tĩnh giải quyết những phần nhỏ, sau một tuần thì đã thấy công việc vơi đi nhiều rồi. Chúc em tự tin học ôn thật tốt.Em hãy chọn Trường ĐH CN Thực phẩm. Trường này nằm trên đường Lê Trọng Tấn, Q. Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh. Tùy theo ngành học mà em sẽ làm gì, ví dụ chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm,... Quản trị kinh doanh ngành hàng thực phẩm sẽ có việc làm tương ứng trong các công ty, nhà hàng, khách sạn,...Khoa xét nghiệm phải học tốt ngành Hóa phân tích. Khoa Vật lý trị liệu phải học Đông Y và các ngành Y- Sinh học.Chào em !Trên hồ sơ ĐKDT tại mục số 2 em có thể ghi tắt tên trường nếu tên trường quá dài, nhưng em phải ghi thật chính xác mã trường ví dụ: ĐH TNMT TP.HCM; mã trường : DTM, như vậy khi nhập dữ liệu cán bộ tuyển sinh sẽ nhập chính xác tên trường cho em, cứ yên tâm nhé, chúc em thành công.Ngọc Anh thân mến,Các ngành của khoa CNTT đều phù hợp với nữ. Có nhiều nữ SV theo học các ngành của khoa CNTT và trong số đó nhiều em rất thành đạt.Hai ngành này khác nhau: Ngành Khoa học môi trường theo đuổi mục đích nghiên cứu về các tài nguyên, như ô nhiễm, trữ lượng nước; Ngành quản lý tài nguyên môi trường thiên về Luật Pháp, quy định, Nghị định về bào vệ, khai thác sử dụng, thuế,... Ngành thứ nhất có thể công tác tại các Viện khoa học Thủy lợi, Vật Lý Địa cầu,... Ngành thứ hai sẽ làm tại các Sở, Bộ Tài nguyên- Môi trường,...Em được phép nộp thêm hồ sơ ĐKDT tại trường ĐH, CĐ có tổ chức thi tuyển trong thời hạn từ ngày 12/4/2013 đến 17h ngày 22/4/2013Nếu em muốn học thêm nghiệp vụ về Tàu thuyền thì hãy vào trang web của Trường Đại học Giao thông thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu. tại trường này còn trực tiếp mở các lớp về thợ máy, thợ điện, thuyền trưởng tàu sông,...Thúy Hạnh thân mến,Để học tốt toán phổ thông không đòi hỏi năng khiếu toán lắm. Em học lực trung bình là có thể học toán được, đừng tự ti, Em đã học các dạng toán mà thấy quên ngay thì cần chú ý:Thứ nhất là học toán phải hiểu bản chất chứ không chỉ thuần túy học thuộc lòng, mỗi khi em hiểu bài thì em sẽ nhớ tốt.Thứ hai là em đã học với tốc độ nhanh hơn khả năng lưu trữ của bộ não em. Dục tốc bất đạt. Do đó em cần học với nhịp độ chậm hơn chút.Thứ ba là sau khi học xong mỗi dạng em cần phải làm các bài tập tương tự để khắc sâu các kiến thức trong phần đó.Chúc em thành công nhé.Thực ra, Hóa học là môn học rất dễ nếu em biết học có phương pháp. Lí do là tính chất hóa học các chất hoặc sản phẩm của một phản ứng hóa học dễ dàng được nhận ra nếu em biết rằng cấu tạo chất quyết định tính chất hóa học của chất, và các phản ứng đều cho ra các sản phẩm dựa theo qui luật phản ứng.Ngoài ra em có thể hệ thống kiến thức theo nhóm. Ví dụ trong số các cacbohiđrat thì chỉ có 4 cacbohiđrat cho phản ứng thủy phân (saccarozơ; mantozơ; tinh bột; xenlulozơ); Chỉ có 3 cacbohidrat cho phản ứng tráng gương và phản ứng cộng H2 (glucozơ; fructozơ; mantozơ); chỉ có 2 cacbohiđrat làm mất màu nước brom (glucozơ; mantozơ). Nếu không có điều kiện, em có thể tự học qua mạng hoặc qua sách tham khảo cũng rất tốt.Chúc em thành công.Em thân mến ! Có những điều xảy ra đúng với người này mà không đúng với người khác! Nếu trong gia đình có ai đó có quyền lực hoặc các mối quan hệ với quyền lực thì lời khuyên trên có phần đúng, nhưng nếu ngược lại thì sai. Em hãy tự tin ở bản thân, học giỏi ngành mình đam mê thì Em làm gì mà chẳng đươc!Chào em !Nếu em đã tốt nghiệp cao đẳng nghề thì em có thể tham gia thi liên thông tại các trường đã được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức đào tạo liên thông loại hình từ cao đẳng nghể lên ĐH chính qui, danh sách cụ thể các trường được thông báo trong cuốn " Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013", ngoài ra còn có thêm một số trường khác như ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hoa Sen...hồ sơ đăng ký dự thi em có thể nộp trực tiếp tại các trường này theo mẫu hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng năm 2013, chú ý phải ghi thêm thông tin ở mục 4 và mục 14 trên hồ sơ.Em có thể học thiết kế mạch tại các Khoa Điện tử - Viễn thông của các trường ĐH KH Tự nhiên, ĐH bách Khoa,... Còn sửa chữa điện tử hãy học tại các hệ trung cấp nghề của các trường Cao Đẳng nghề. Hiện tại Em có thể học sửa chữa điện thoại di động tại công ty CPS Việt nam. Em hãy vào trang web: www.cps.vn để tìm hiểu thêm.Em thân mến! Có nhiều con đường để vào đời. Có ngưiời học liền tù tì 15- 20 năm rồi mới đi làm, có người đi làm rồi mới đi học, cũng có người đi làm mà không cần học thêm gì cả! Điều đó phù hợp với hoàn cảnh của từng người. Nhiều em thi đậu đại học nhưng vì nhà nghèo, không thể đóng góp các khoản khi thu nhập của toàn gia đình chưa đủ ăn thì làm sao học tiếp? Em phải tự quyết cho phù hợp gia cảnh và nghị lực của mình!Các dạng bài tập thường gặp trong bài trắc nghiệm của đề thi Tú TàiVí dụ : Gen nhân sơ dài 5100A0 có A = 20%. Tính số lượng từng loại nucle6otit.Gen dài 4080A0 nhân đôi cần bao nhiêu nucleotit tự do?Gen nhân sơ dài 3060A0 phiên mã 1 lần cấn bao nhiêu nucleotit tự do?Gen nhân sơ dài 2040A0 điều khiển tổng hợp 1 protein hoàn chỉnh có bao nhiêu axit amin?Gen tái bản 3 đợt. Tính số mạch polinucleotit gồm các nucle. tự do của môi trường hoặc tính có bao nhiêu ADN con gồm hai mạch đơn đều mới hoặc có bao nhiêu ADN con giữ hai mạch đơn của ADN mẹ.Mất hoặc thêm một cặp nucle. làm số lượng cặp A,T hoặc G,X + - một đơn vị; thay thế một cặp nucleotit không đổi chiều dài có thề thay A,T bằng G,X hoặc ngược lại (1 câu)Viết số NST của thể dị bội, ví dụ : 2n = 14, thì thể ba 2n + 1 = 15, thể một 2n - 1 = 13Viết tỉ lệ giao tử của cây 4n : AAaa : 1/6 AA : 4 Aa : 1/6 aaTính tỉ lệ KG, KH của các phép lai : AAaa x AAaa, AAaa x Aaaa, ....Lai một cặp tính trạng, hai cặp tính trạng PLĐL, LKG, HVG. (2 câu)- Viết tỉ lệ giao tử của các KG liên kết AB//ab hoặc Ab//aB trong trường hợp liên kết hoàn toàn hoặc có hoán vị genVí dụ Ab//aB có tần số hoán vị 20% cho 4 loại giao tử : Ab = aB = 40%; AB = ab = 10%- Xác định tỉ lệ sinh con bệnh di truyền liên kết với giới tính của cặp bố mẹ bình thường hoặc bố bệnh mẹ bình thường (1 câu)- Nhận biết tỉ lệ của tương tác gen bổ trợ (9 : 7; 9 : 6 : 1) hoặc tác động cộng gộp (15 : 1)bằng cách tính tần số alen A, a và thành phần kiểu gen cân bằng theo biểu thức (pA + qa)2.Ví dụ : quần thê có TPKG : 0.25 AA : 0.50Aa : 0.25 aa có tần số alen A = 0,5 và a = 0,5 và (0,5A + 0,5a)2 nghiệm đúng TPKG của quần thể nên quần thể cân bằng (2 câu)Chào em !Cái quan trọng nhất không phải là trường nào em đang theo học vì như vậy là chạy theo danh tiếng, không có ý nghĩa gì cả. Bằng cấp của tất cả các trường có giá trị như nhau. Cái quan trọng em phải xác định được là ngành em đang học em có yêu thích không, có phù hợp với năng lực của em không, nếu đã phù hợp rồi thì mình sẽ cố gắng theo đuổi nó; nếu không phù hợp thì em mới nên chọn ngành học khác, mong em có những lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình, chúc em thành công.Hóa học không phải là môn học thuộc lòng mà là môn học đòi hỏi sự tư duy, do vậy em không cần phải "nhớ", mà quan trọng là phải "hiểu". Thầy lấy ví dụ không cần phải thuộc máy móc rằng "trong một nhóm A khi đi từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử tăng dần", mà phải hiểu đây là điều hiển nhiên, vì đơn giản là khi đi từ trên xuống dưới như thế thì bán kính nguyên tử phải tăng do số lớp electron tăng.Chúc em thành côngEm thân mến! Trắc nghiệm trên Internet là dựa vào các dữ liệu, điều kiện của người thiết kế, có người làm tốt, có người làm chưa tốt. Mặt khác kết quả không phù hợp nếu người làm trắc nghiệm chọn dữ lliệu không logic, lúc thế này, lát sau lại thế khác,... Em hãy tin vào chính bản thân vì mọi góp ý, mọi trắc nghiệm chỉ mang tính tham khảo mà thôi!Có 2 dạng :Aa x Aa cho tỉ lệ KG 1 : 2 : 1 và 3 : 1 về KH nếu tính trạng trội hoàn toàn, 1 : 2 : 1 nếu tính trạng trội không hoàn toàn, Aa x aa cho tỉ lệ KG = KH = 1 : 1lấy tích các kết quả của lai 1 tính (đk tính trạng trội là hoàn toàn)Ví dụ : AaBbDdEe x AabbDDEe cho F1 có tỉ lệ KH A - B - D - E - = 3/4 x 1/2 x 1 x 3/4Nếu Em chọn ĐH Nông lâm và học ngành Công nghệ Sinh học thì Em cũng chẳng khác gì dân thành phố, vì Em sẽ ở trong phòng thí nghiệm chuyện tạo ra giống mới cho cây trồng, vật nuôi. Ngành bảo quản chế biến nông hải sản cũng vậy - đó là một ngành công nghiệp hẳn hoi để là tăng giá trị xuất khẩu của hành nông hải sản,... Ngành cơ khí nông nghiệp chế ra các loại máy móc giúp nhà nông cũng là ngành công nghiệp. Em hãy giải thích cho Ba Mẹ để các Cụ hiểu và tạo điều kiện cho Em.Chào em!Theo qui định, em sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 1) tại cụm thi Quy NhơnNgành Quản trị Kinh doanh Dầu khí đang được đào tạo tại Trường ĐH dầu khí. Trường này có 02 cơ sở: tại hà Nội và tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Em hãy vào trang web của ĐH Dầu khí để tham khảo thêm.Phương Mai thân,Em đang học lớp 12 nên mới bắt đầu học tích phân, em cảm thấy chút choáng ngợp vậy thôi. Trước hết em cần nhớ kỹ các công thức đạo hàm. Mỗi khi đã thuộc các công thức tính đạo hàm thì chỉ cần nắm được định nghĩa nguyên hàm là ta có luôn bảng các công thức tích phân. Khi học công thức về đạo hàm em phải tự viết các công thức ấy ra giấy, em chỉ đọc sẽ khó thuộc. làm các bài tập tính đạo hàm để biết vận dụng các công thức ấy.Câu hỏi về tích phân trong đề thi TNTHPT và đề thi tuyển sinh ĐH thường là những câu hỏi dễ, hoàn toàn tương tự như các bài tập trong sách giáo khoa lớp 12. Đó là yêu cầu tích tích phân của hàm số nào đó hoặc sử dụng tích phân để tích diện tích hình phẳng, thể tích của khối tròn xoay. Chúc em yên tâm, chăm học, thành công.MC hiện chưa có nơi đào tạo. thường do kỹ năng ăn nói hùng biện và sự hiểu biết của cá nhân rồi do làm nhiều, có kinh nghiệm. Một MC giỏi, trước hết người đó phải hoạt bát nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, có nghiệp vụ về vấn đề trình bày,... phải tham gia thi hùng biện và đương nhiên phải có ai đó giúp đỡ để trở thành MC trước công chúng.Trong các đợt thi ĐH, CĐ đều có ngày để thí sinh chỉnh sửa nhưng sai sót trong hồ sơ, tuy nhiên thí sinh chỉ được chỉnh sửa nhưng sai sót như: sai ngày sinh, lỗi chính tả... không chỉnh sửa ngành học cũng như khối thi. Vậy nếu em muốn đổi ngành thì em phải làm hồ sơ khác.Theo cơ chế bán bảo tổn, hai mạch ADN mẹ được giữ lại qua tất cả các thế hệ tái bản nên ta có 2 ADN bảo tồn mạch cũ.Ngành Kỹ xảo điện ảnh được đào tạo tại Trường Sân khấu - Điện ảnh. Ngành hậu kỳ phim được đào tạo dưới dạng thiết kế đồ họa, hiện đang được dào tạo tại Trường ĐHQT Hồng Bàng và Trường ĐH Văn Lang, Em thi vào các khối A, A1, D1. Chúc Em thành công.Ví dụ gen có L = 5100A0 có A = 20%..Vậy số lượng từng loại nucle. của gen ban đầu là A = T = 600 nucl.; G = X = 900 nucl, số liên kết hydro = 3900 nucl.1/ Đột biết mất một cặp A,T- sồ lượng từng loại nucle. của gen đột biến? số liên kết hydro của gen đb giảm?Đột biết mất một cặp G,X- sồ lượng từng loại nucle. của gen đột biến? số liên kết hydro của gen đb giảm?2/ Đột biết thêm một cặp A,T- sồ lượng từng loại nucle. của gen đột biến? số liên kết hydro của gen đb tăng?Đột biết thêm một cặp G,X- sồ lượng từng loại nucle. của gen đột biến? số liên kết hydro của gen đb tăng?Theo yêu cầu mất cặp nucle. ta giàm một đơn vị về số lượng lại nucl. bị mất và giảm hai đơn vị về số liên kết hydro. Nếu thêm thì ta tính ngược lại3/ Thay thế một cặp nucl. : cùng loại không đổi số lượng từng loại nucl, số liên kết H của gen đã tính ở trên; khác loại thì A,T tăng 1, G,X giảm 1 hoặc ngược lại, số liên kết H cũng vậy.Nội dung thi Đại học, Cao đẳng trải dài cả ba khối. Em có thể dễ dàng tìm hiểu điều này ở "Cấu trúc đề thi Đại học môn Hóa" qua các tài liệu báo chí hoặc trên mạng. Tuy nhiên, chương trình 12 vẫn chiếm đa số nội dung (60% đến 70%). Em có thể học theo nhóm nội dung mà không cần theo chương. Ví dụ ở khối 10 em nên học kĩ phần phi kim (VIA; VIIA; ); học kĩ cấu tạo nguyên tử và Bảng Tuần toàn; Học kĩ phần tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học là các phần thường xuyên ra thi. Riêng phần cân bằng phản ứng oxi hóa khử em phải học rộng hơn, như cân bằng cả các phản ứng bên hữu cơ, vì nếu theo sát SGK 10 thì chỉ có các phản ứng bên vô cơ.Chúc em thành công.Người có bằng tốt nghiệp nhóm ngành Y, Dược trên 36 tháng muốn thi liên thông các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyển, Dược sĩ phải có ít nhất 12 tháng làm việc liên tục đúng ngành được đào tạo.Nội dung này được quy định tại Công văn 1915/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về vấn đề đào tạo liên thông khối ngành khoa học sức khỏe, ban hành ngày 8/4/2013.Thí sinh thi liên thông trong trường hợp này sẽ thi 3 môn như sau: môn Toán, đề thi tổng hợp kiến thức chuyên ngành và môn Giải phẫu-sinh lý (với các ngành Y) hoặc môn Hóa phân tích (với ngành Dược).