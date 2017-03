PSB College tổ chức ngày hội xét tuyển

Vào sáng Chủ nhật 21-7-2013 lúc 8 giờ 30, PSB College sẽ tổ chức chương trình “Bạn đã sẵn sàng bước ra thế giới?” (Are you ready to go international?) tại trụ sở 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1.

Đây là cơ hội giúp phụ huynh và sinh viên tương lai hiểu rõ về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cũng như giao lưu với sinh viên, cựu sinh viên và ban giám đốc của nhà trường. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức, định hướng nghề nghiệp từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, nhân sự, khách sạn...Từ những chia sẻ và kinh nghiệm của các nhà quản lý hàng đầu về mức độ tiềm năng của ngành khách sạn, marketing, tài chính, kinh doanh và nhân sự, phụ huynh và sinh viên tương lai có được những quyết định và lựa chọn chương trình phù hợp. Tham dự ngày hội này, sinh viên sẽ được tham gia lớp học mẫu, miễn lệ phí kiểm tra tiếng Anh đầu vào, dự tiệc ngọt và nhận vé xem phim 3D miễn phí với màn hình cực lớn tại PSB College. YẾN THY