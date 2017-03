Quận 12: Thu nhận hết học sinh trên địa bàn vào trường công

Theo đó, các trường phải thu nhận hết học sinh trong địa bàn vào học các trường công lập. Nếu điều kiện trường lớp không đủ sẽ nhận theo thứ tự ưu tiên sau: thường trú, KT2, tạm trú. Trường hợp không nhận hết học sinh, Phòng GD&ĐT giới thiệu các em đến các cơ sở giáo dục thuộc loại hình khác (tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, các lớp phổ cập…).

Về phổ cập giáo dục mầm non, các trường mầm non công lập vận động số trẻ năm tuổi trong địa bàn phường đến trường theo kế hoạch. Số trẻ còn lại do các trường mầm non tư thục nhận.

Các trường tiểu học, THCS lập kế hoạch tuyển sinh và thu nhận tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú, KT2, tạm trú trong phường, sau đó mới nhận học sinh các phường khác theo kế hoạch phân tuyến. Có thông báo cụ thể thời gian nhận học sinh theo từng đợt.

Mời bạn đọc xem chi tiết chỉ tiêu, phân tuyến các trường trên www.phapluattp.vn.

Q.VIỆT