Quận Gò Vấp quy định các khoản thu theo thỏa thuận

(PLO)- Sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành khung mức thu các khoản thu theo thỏa thuận đối với các đơn vị trực thuộc sở năm học 2013-2014 (đối với các trường THPT), UBND quận Gò Vấp có hướng dẫn các trường thuộc địa bàn quận các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ (đối với các trường mầm non, tiểu học và THCS).

Các khoản thu theo thỏa thuận chung cho cấp mầm non, tiểu học và THCS: Tiền tổ chức phục vụ bán trú: không quá 150.000 đồng/tháng (đối với trường tự tổ chức nấu ăn); không quá 100.000 đồng/tháng (đối với trường hợp đồng suất ăn công nghiệp). Tiền vệ sinh bán trú: không quá 20.000 đồng/tháng. Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ HS bán trú: không quá 150.000 đồng/tháng. Tiền nước uống tinh khiết cho HS bán trú: không quá 12.000 đồng/tháng. Riêng tiền tổ chức dạy hai buổi/ngày và tiền tăng cường ngoại ngữ, tin học: không quá 60.000 đồng/tháng (cấp tiểu học và THCS). Học nghề phổ thông: không quá 1.500 đồng/tiết (cấp THCS). Tiền học môn năng khiếu (nhạc họa, võ thuật, thể dục nhịp điệu, tiếng Anh): 50.000 đồng/môn/tháng (cấp mầm non). Tiền học môn tự chọn (vi tính, lab, tiếng Anh): 25.000 đồng/môn/tháng (cấp tiểu học) và 20.000 đồng/môn/tháng (cấp THCS). Tiền ăn bán trú: 25.000-30.000 đồng/ngày (cấp mầm non) và 22.000-25.000 đồng/ngày (cấp tiểu học, THCS).

Đối với tiền ăn sáng và phục vụ HS ăn sáng, xuất phát từ nhu cầu thực tế theo đề nghị của phụ huynh, các trường thay mặt phụ huynh tổ chức ăn sáng cho HS. Các trường mầm non, tiểu học có phát sinh nội dung này, tổ chức cho phụ huynh đăng ký, thực hiện thu tối đa không quá 8.000 đồng/ngày (đối với tiền ăn sáng) và không quá 100.000 đồng/tháng (đối với tiền phục vụ ăn sáng HS mầm non), không quá 60.000 đồng/tháng (đối với tiền phục vụ ăn sáng HS tiểu học).

Đối với các khoản thu mang tính chất thu hộ - chi hộ để mua sắm phục vụ trực tiếp cho HS học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, trang bị thiết bị học ngoại ngữ theo Đề án phổ cập và nâng cao năng lực tiếng Anh và Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, ấn chỉ đề kiểm tra… ngay từ đầu năm học các cơ sở giáo dục công lập cần thống nhất chủ trương với phụ huynh để có cơ sở lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thích hợp. Riêng các khoản sau phải thực hiện theo khung: tiền in đề thi và giấy kiểm tra không quá 12.000 đồng/HS/năm (cấp tiểu học, THCS); tiền học phẩm - học cụ không quá 150.000 đồng/HS/năm (cấp mầm non).

UBND quận Gò Vấp quy định, các khoản thu theo thỏa thuận phải căn cứ theo mức đã quy định và các trường phải có biên bản thỏa thuận với phụ huynh; chỉ tiến hành thu khi được sự thống nhất của phụ huynh. Đối với các khoản thu hộ - chi hộ, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tổ chức lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh. Tất cả các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh (nêu rõ những khoản thu theo quy định, theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ), khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng HS và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Q.DŨNG