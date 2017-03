Quận Gò Vấp, TP.HCM: Hơn 31% trẻ mầm non chưa đến lớp

Tổng số trẻ ở độ tuổi mầm non trong quận là hơn 25 ngàn, được ra lớp hơn 17 ngàn, còn lại hơn tám ngàn chưa được đến lớp (hơn 31%) do thiếu trường lớp. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình phải gửi trẻ vào các cơ sở chưa đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất hoặc chưa có phép hoạt động.

Hiện nay, toàn quận Gò Vấp có 23 trường mầm non công lập và ngoài công lập và 40 cơ sở, nhóm lớp mầm non thuộc phường quản lý. Ngoài ra, quận này còn có hơn 10 nhóm trẻ gia đình hoạt động không phép. Đối với các nhóm, lớp do phường quản lý hiện còn nhiều bất cập như chưa đảm bảo diện tích tối thiểu cho trẻ; phương tiện dạy học, chỗ ăn nghỉ... còn thiếu thốn.