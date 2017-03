Quận, huyện buông tay

Trên Báo Pháp Luật TP.HCM ra ngày 22-1 chúng tôi đã phản ánh tình trạng gần như thả nổi của cấp phường, xã đối với việc quản lý các lớp mầm non, nhóm trẻ gia đình. Số báo này, chúng tôi tiếp tục đi tìm câu trả lời ở cấp quận, huyện.

Không an toàn cho trẻ

Ông Nguyễn Minh Châu, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Chánh, cho biết Bình Chánh đang đối diện với làn sóng dân cư các tỉnh, thành khác tìm về. Đối tượng này có nhu cầu gửi trẻ rất lớn và gửi cả ngoài giờ vì đa số họ là công nhân và lao động nghèo suốt ngày bận chuyện mưu sinh. Trong khi đó các cơ sở mầm non (gồm hai lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo) công lập chỉ giữ trẻ đến 4-5 giờ chiều, bởi vậy họ phải tìm đến các cơ sở tư mà giờ giữ trẻ rất linh hoạt nhưng chất lượng không bảo đảm. Huyện Bình Chánh hiện đang quản 16 trường mầm non (gồm hai đối tượng nhà trẻ và mẫu giáo) công lập, trên 60 lớp mầm non, nhóm trẻ gia đình. “Vừa rồi chúng tôi đi kiểm tra các cơ sở này thì thấy hầu hết không đảm bảo về cơ sở vật chất và chuẩn giáo viên. Đây là vấn đề khó khăn nhất hiện nay. Cơ sở vật chất thiếu thốn, giáo viên không đạt chuẩn thì không đảm bảo được an toàn tính mạng và vệ sinh thực phẩm cho trẻ” - ông Châu nói.

Quận Tân Phú cũng có tốc độ tăng dân số rất nhanh. Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Trưởng phòng Giáo dục, cho biết hiện nay nhu cầu gửi trẻ trên địa bàn là rất lớn. Theo quy định, bà mẹ sau khi sinh bốn tháng phải đi làm. Các cơ sở công lập không nhận trẻ còn quá nhỏ, nhiều bà mẹ phó mặc con mình cho những nơi giữ trẻ tư. Chính vì vậy các nhóm trẻ không được cấp phép và không được quản lý chuyên môn mọc tự phát rất nhiều.

Việc nhiều, người ít

Trước vấn đề này, các phòng giáo dục khá lúng túng tìm phương cách quản lý phù hợp. Ông Nguyễn Minh Châu bộc bạch, hiện nay phòng chỉ có hai chuyên viên quản lý hoạt động này nên công việc quá tải, quản lý không xuể. Bà Hải cho biết, hàng năm bộ phận chuyên môn của phòng giáo dục tổ chức kiểm tra các nhóm trẻ và đề nghị với phường nơi nào đủ điều kiện thì cấp phép tiếp. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều nhóm trẻ không đảm bảo về chuyên môn, giáo viên thiếu và yếu về trình độ chuyên môn nên không đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ. Với các nhóm trẻ hoạt động không phép, bà Hải cho rằng trách nhiệm thuộc về cấp phường. “Một cơ sở nào đó ra đời thì công an khu vực, quản lý phường, khu phố không thể nói không biết” - bà Hải nói.

Tháo gỡ thế nào?

Để tháo gỡ khó khăn trong quản lý nhóm trẻ gia đình, ông Châu đề nghị cần xem lại Quyết định 161 của Bộ GD&ĐT. Quyết định này đề cập về chính sách phát triển giáo dục mầm non nhưng chỉ chú trọng đến những vùng đặc biệt khó khăn, trong khi những vùng bình thường thì không được đầu tư khiến cho các cơ sở quản lý giáo dục gặp nhiều khó khăn. Theo ông Châu, để quản lý tốt các nhóm trẻ gia đình, cần có sự đầu tư mạnh từ phía nhà nước về cơ sở vật chất, tạo ra nhiều trường công lập và có cơ chế về đất đai cho trường tư thục phát triển. “Hiện nay, một cơ sở giữ trẻ ở Bình Chánh bình quân giữ 100 trẻ cũng phải thuê mướn mặt bằng đến 6-7 triệu đồng/tháng. Muốn có lãi chủ phải dồn lớp, tiết kiệm chi phí. Trong điều kiện như thế, làm sao đảm bảo chất lượng được!” - ông Châu trăn trở.

Theo bà Hải, để quản lý tốt các nhóm trẻ gia đình, trước mắt phải duy trì tốt sự phối hợp giữa phường, xã với phòng giáo dục quận, huyện. Phòng giáo dục quận, huyện không thể nắm rõ địa bàn bằng phường, xã được. Bà Hải cho rằng nếu địa phương quản lý chặt chẽ thì những cơ sở tự phát, kém chất lượng không thể phát triển được. Tuy nhiên, đấy chính là điểm yếu của phường, xã vì thiếu nhân sự.