Quản lý các điểm giữ trẻ: Khoán trắng xã, phường - Không ổn!

Sự việc người giữ trẻ hành hạ trẻ ở Đồng Nai đã làm dư luận và cơ quan chức năng phải giật mình về chất lượng các cơ sở giữ trẻ hiện nay.

50% cơ sở không có giấy phép

Theo quy định, các nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo, lớp mầm non tư thục do UBND phường, xã ra quyết định thành lập. Các trường mẫu giáo, mầm non công lập ở địa phương có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý chuyên môn, cũng như theo dõi, kiểm tra. Quy định là vậy nhưng thực hiện không phải dễ. “Cùng là cấp trường với nhau, làm sao quản lý được. Hoạt động của họ hoàn toàn độc lập với trường công lập thì nói ai... nghe!” - một hiệu trưởng trường mầm non công lập nói.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM cho thấy toàn TP có 789 nhóm trẻ gia đình đang nuôi dạy khoảng 200.000 trẻ, trong đó có đến gần 50% không có giấy phép hoạt động, không đủ các điều kiện tối thiểu phục vụ hoạt động dạy và học. Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở, cho biết: Tuy giáo dục mầm non ở TP.HCM phát triển khá nhanh nhưng cũng mới đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu gửi con của phụ huynh. Chủ trương vận động xã hội tham gia là cần thiết.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận các cơ sở này hầu hết số trẻ đông, phương tiện nuôi dạy thiếu thốn, đội ngũ giáo viên, bảo mẫu không ổn định do thu nhập thấp... “Nhiều nhóm trẻ gia đình chưa bảo đảm được diện tích tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT là 4-6 m2/cháu. Thực tế kiểm tra cho thấy diện tích sinh hoạt của các nhóm trẻ gia đình bình quân chỉ đạt 1 m2/cháu. Trong tình trạng như vậy, việc giữ vững chất lượng nuôi giữ trẻ là phải cố gắng nhiều” - bà Liên nói.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT Hà Nội, việc quản lý các nhóm trẻ tư thục rất khó. Hiện Hà Nội mới chỉ có khoảng hơn 50% nhóm trẻ tư thục được cấp phép. Bà Hương đề nghị chỉ nên phát triển trường mầm non (do quận, huyện cấp phép - PV) mà không nên phát triển nhóm lớp (do phường, xã cấp phép - PV).

Chất lượng gần như bị thả nổi

Theo bà Trần Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, do quy định phòng giáo dục quận, huyện không kiểm tra các nhóm trẻ ngoài công lập nên mới xảy ra nhiều trường hợp bạo hành trẻ được báo chí đăng tải trong thời gian qua. Việc thanh, kiểm tra không thường xuyên và toàn diện nên cũng rất khó phát hiện các cơ sở hoạt động trái phép. “Các cơ sở này thường tự ý gắn bảng cơ sở “mầm non tư thục” gây nhầm lẫn cho phụ huynh...”- bà Anh nói.

Cũng theo bà Anh, các nhóm trẻ gia đình tự phát gần như vi phạm tiêu chuẩn giáo viên. “Đối với các cơ sở mầm non công lập, khi có thay đổi nhân sự thì phòng giáo dục địa phương quyết định nhân sự mới nên rất dễ quản lý. Còn các trường ngoài công lập thì lại gần như bị thả nổi. Khi kiểm tra thì họ trưng ra đủ giấy tờ nhưng khi đoàn kiểm tra đi thì tiếp diễn hoạt động không đủ chức năng, tiêu chuẩn. Mà cũng chỉ kiểm tra đột xuất thôi chứ người ở đâu kiểm tra cho xuể” - bà Anh nói.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Bộ GD&ĐT, cho biết chủ trương xã hội hóa về giáo dục là đúng đắn nhưng hiện bộc lộ nhiều điểm không phù hợp. Cụ thể là cho phép cấp phường, xã ra quyết định mở lớp, nhóm mầm non nhưng phường, xã chưa có bộ phận chuyên môn về giáo dục mầm non nên không thể quản lý và kiểm tra được. “Hiện Bộ GD&ĐT đang xem xét các phương án cải cách và đổi mới về giáo dục mầm non để trình Chính phủ tới đây” - bà Tuyết cho biết.