Quảng Bình: Kỷ luật buộc thôi việc đối với 28 GV dùng bằng giả

Trước đó, UBND huyện Bố Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát bằng tốt nghiệp của các giáo viên (GV) mầm non. Tiến hành kiểm tra hơn 400 GV được tuyển dụng trong năm 2011 - 2012, đoàn đã phát hiện 28 trường hợp dùng bằng giả.



Theo khai nhận của các GV, loại bằng giả này được mua với giá từ 900 đến 20 triệu đồng.



Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Bố Trạch cũng đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng liên quan để làm rõ đường dây làm bằng giả này.

Cũng ở tỉnh Quảng Bình, trước đó, UBND huyện Tuyên Hóa cũng đã xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác đối với 15 GV mua, sử dụng bằng giả.





Theo Đ.T (Dân trí)